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Altın Fiyatları Yükseliyor: Kilogram Fiyatı 2,79 Milyon Lira

Standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 791 bin lira seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:42
Altın Fiyatları Yükseliyor: Kilogram Fiyatı 2,79 Milyon Lira

Altın Kilogram Fiyatı 2 Milyon 791 Bin Lira Oldu

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 791 bin lira olarak belirlendi.

Haftalık Değişim

Bugün işlem gören standart altının fiyatı, en düşük 2 milyon 750 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 798 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda yaşanan %0,3'lük yükselişle fiyat 2 milyon 791 bin liraya ulaştı. Önceki gün toplamda 2 milyon 783 bin lira olan kapanış fiyatı, bugünkü artışla birlikte daha yüksek bir seviyeye taşındı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altın işlem hacmi 2 milyar 912 milyon 601 bin 288,29 lira olurken, işlem miktarı ise 1.063,70 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise toplamda 2 milyar 919 milyon 724 bin 22,41 lira düzeyine ulaştı.

Öne Çıkan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası bulunuyor.

İşlem Verileri

  • Standart Altın TL/Kg: 2.791.000
  • Dolar/Ons Önceki Kapanış: 2.476,10
  • En Düşük: 2.750.000
  • En Yüksek: 2.798.000
  • Kapanış: 2.791.000
  • Ağırlıklı Ortalama: 2.782.273,02
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.912.601.288,29
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.063,70
  • Toplam İşlem Adedi: 68

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