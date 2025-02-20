Altın Fiyatları Yükseliyor: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 534 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatları Gündemde

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 3 milyon 534 bin lira olarak belirlendi. Bu fiyat, altın piyasasında gün içinde en düşük 3 milyon 444 bin lira ve en yüksek 3 milyon 557 bin lira seviyelerini gördükten sonra %0,1 artış gösterdi.

Bir Önceki Kapanış ve İşlem Hacmi

Standart altının kilogram fiyatı, bir gün önce 3 milyon 530 bin lira seviyesindeydi. KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 917 bin 262,64 lira olarak kaydedildi ve toplam işlem miktarı 1.843,06 kilogram oldu.

Tüm Metallerde İşlem Hacmi

Bugün tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 6 milyar 558 milyon 429 bin 444,59 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Altınbaş Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugün İşlem Verileri