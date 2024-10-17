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Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 75 bin TL’ye ulaştı. Piyasalardaki dalgalanma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:49
Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 75 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek fiyatlar 2 milyon 923 bin lira ve 3 milyon 80 bin lira olarak belirlendi. Günün sonunda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3'lük bir artışla 3 milyon 75 bin liraya ulaştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

Dün, standart altın 3 milyon 66 bin 399,50 lira seviyesinde kapanmıştı. Bugün KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 2 milyar 687 milyon 928 bin 567,14 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 878,70 kilogram oldu.

Tüm Metallerdeki Durum

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 117 milyon 214 bin 56,50 lira seviyesinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Türk Ekonomi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Akbank öne çıktı.

Günlük Altın İşlemleri ve Fiyat Analizi

Bugünkü işlemlere ait veriler şu şekildedir:

  • Önceki Kapanış: 3.066.399,50 TL
  • En Düşük: 2.923.000,00 TL
  • En Yüksek: 3.080.000,00 TL
  • Kapanış: 3.075.000,00 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.062.997,46 TL
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.687.928.567,14
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 878,70
  • Toplam İşlem Adedi: 49

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