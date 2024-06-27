Altın fiyatlarında büyük patlama için o tarihe dikkat! Yer yerinden oynayacak

Altın, yılın ilk çeyreğinde jeopolitik riskler nedeniyle yükseldi, ancak mayıs ve haziran aylarında sakin seyretti. Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara temmuz ayına hazırlanmaları gerektiğini önerdi ve 2024'ün son düşüş haftasının başladığını vurguladı.





ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜLERİ ARTIYOR

“Temmuz ayıyla birlikte ons altın fiyatları kesintisiz bir yükseliş trendine girecek.

Ons altın şu anda 2326 dolar seviyesinde bulunuyor, yılın son destek noktası ise 2280 dolar olarak belirlendi. Bu hafta içinde ons altında son düşüşler yaşanması bekleniyor, takipçiler 2280 dolar seviyesini göz ardı etmemeli.

Altın alımı düşünenler için 2280 seviyesini beklemek doğru olabilir. Gram altın/TL fiyatları şu anda 2487-2493 lira aralığında seyrediyor. Gram altın/TL için 2450-2500 lira arasındaki fiyat bandı yakından takip edilmeli. Temmuz ayıyla birlikte altın fiyatlarında rekor yükselişler gözlenecek.

Altın, alım fırsatlarını azaltacak ve sürekli olarak yeni zirveler görecek. Ons altın için ilk hedef 2600 dolar, gram altın için ise 2700 lira olarak belirlendi. Yıl sonunda ons altın 3000 dolara ulaşabilirken, gram altın ise 3000-3500 lira aralığında seyredebilir.





YENİ YÜKSELİŞ TRENDİ YAKLAŞIYOR

Bu hafta itibarıyla altın dip seviyelerini görmemiz mümkün olacak. Altın fiyatları artık yükseliş trendine girmeye hazırlanıyor.

İslam Memiş, son 2 aydır temmuz ayına dikkat çekiyor ve yeni bir yükseliş döneminin başlayacağını öngörüyor. Altın yatırımcıları sabırla bekleyerek kazançlı çıkabilirler."