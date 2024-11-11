Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram 2.954 Lira, Çeyrek 5.010 Lira

Altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk gününde gram altın, 2.954 liradan işlem görmekte.

Özellikle Cuma günü satış ağırlıklı seyir izleyen altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2.969 lira seviyesinden günü tamamladı. Bugün saat 09.55 itibarıyla gram altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2.954 lira seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.010 lira, Cumhuriyet altını ise 19.960 lira seviyesinden satılmakta.

Altının ons fiyatı, şu an için önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 2.673 dolar seviyesindedir. Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemli olduğunu belirtiyorlar.

Diğer yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler ve ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün yurt içi ve yurt dışındaki veri takvimlerinin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.640 dolar seviyesinin destek, 2.700 dolar'ın ise direnç konumunda olduğunu aktardılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.