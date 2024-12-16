Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 23 Bin Liraya Geriledi

Altın Fiyatındaki Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira olarak belirlendi. Haftanın ilk işlem gününde, altın fiyatları %0,4 düşüş göstererek 3 milyon 23 bin liraya geriledi. Geçtiğimiz cuma günü kilogram fiyatı 3 milyon 35 bin lira seviyesindeydi.

Piyasa Verileri

Altın piyasasında bugün en düşük fiyat 2 milyon 982 bin lira olarak kaydedilirken, en yüksek fiyat 3 milyon 29 bin 400 lira oldu. KMKTP çatısı altında toplam işlem hacmi 3 milyar 566 milyon 964 bin 885,47 lira, işlem miktarı ise 1.184,05 kilogram seviyesine ulaştı.

Tüm Metallerdeki İşlem Hacmi

Diğer metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 583 milyon 179 bin 630,63 lira olarak gerçekleşti. Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler yer aldı.

İşlem İstatistikleri

Bugünkü işlemlere dair veriler şu şekilde: