Altın fiyatlarında olmaz denilen oldu! Altın yatırımcıları şokta

ALTIN PİYASASINDAKİ DENGELER

Altın ve borsa piyasasında yaşanan dengesizlik yatırımcıları da endişeye sürüklüyor. Jeopolitik risklerin artması, enflasyon oranlarının yükselişi, merkez bankası politika kararları piyasayı hareketlendiriyor. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk konu ile ilgili şunları söyledi; 'Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi bekleniyordu ve yükseltildi. B'den B+'ya geldi ve görünüm pozitife dönmüş oldu. Bu olumlu olarak görülüyor ancak detaylara bakıldığında eksiklikler var. Sene sonu döviz fiyatı beklentileri dolarda 31.98 TL olarak belirleniyordu. Enflasyon oranları da yüzde 55 olarak söyleniyordu. Böyle olunca tutarsızlık oluşuyor. Hem dövüz düşecek hem enflasyon yükselecek. Bu taraf eleştiriliyor. Ama not artışı bundan sonraki 19 Temmuz'da Moody's bir not veya Türkiye görünüm raporu yayımlanacak. Orada da bir not artışı olması düşünülüyor. Ama bu not artışları henüz daha yatırım yapılabilir bir ülke demek değil. Ama not artışı uygulanan ekonomik programın bir miktar doğru olduğu da söyleniyor. İleriye dönük olumlu beklenti oluştu. Piyasalar anlamında ancak borsada yansımaları ilk etapta görülebilir. Özellikle açılışta borsada küçük çaplı yükselişler olmasını tahmin ediyorum. Borsada endekse daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an Cuma günü kapanışı itibariyle 10.276 puandan kapanan Borsa İstanbul 100 endeksi, buradan bir miktar yükselerek 10.500 seviyelerini test edebilir. Ama buradan bir geri çekilme söz konusu olabilir, endeksin dolar bazında olan kısmına bakılması gerekiyor.





Yine teknik çalışanların ifadelerine göre 320 seviyesinde, 3.20 dolar seviyelerinde şu an endeks, bu endeks seviyesi 2018 senesine ait bir seviye. O seviyeden yani o seneden bu seneye kadar ancak bu noktalara gelindi. Dolayısıyla buradan bir geri çekilme endeks bazında yaşanabilir. Ama özellikle borsada henüz daha yükselme beklentisi olan, ancak yükselmemiş hisselere doğru teveccüh ya da alım ama yükselenlerden satış yaşanabilir. Böyle bir hisse senedi değişimi, endekste bu geri çekilmenin daha sınırlı olmasını getirebiliyor. Burada bilanço döneminin de yavaş yavaş sonuna geliniyor. Enflasyon muhasebesiyle yapılan bilançolar yeni yeni açıklanıyor. Bu da birinci çeyrek bilançoları. Bir miktar dediğim gibi, beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır kuralı sebebiyle bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Dolayısıyla borsada biraz temkinli olmak gerekiyor. Bu arada İsrail ihracatının durdurulması yaklaşık 5.5 milyar dolar ihracatın silinmesi demek. Bunun için ayrı bypass yolları bulunur. Bizim ihracatçı çok dinamik. Bunu değerlendirebilecek güçte olduklarını düşünüyorum. Şimdide yeni yollar aranıyor olabilir ancak buna rağmen bizi biraz zorlar. Diğer yandan İsrail'i özellikle müşterileri başkalarına kaptırma ihtimali de var. Buna da dikkat edilmesi. Bu şekilde bakıldığı zaman evet kredi notu yükseltilmesi olumlu ama Cuma günü açıklanmış enflasyon verilerine bakıldığında orada hala yükseliş devam ediyor. Özellikle Mayıs ayında dikkat çekici bir enflasyon olacak. Çünkü Haziran'da yayımlanacak seviyeye daha yüksek enflasyon gelmesi bekleniyor. Ama Haziran'dan sonra baz etkisiyle az da olsa düşüş bekleniyor. Burada yine hükümetten yeni tasarruf tedbirleri ile ilgili piyasalardaki faiz fiyatlarını önleyici tedbirlerin alınması ile ilgili çalışmalar da yapılıyor. Aynı zamanda bu hafta özellikle FED eyalet başkanları konışma yapacak. Son ekonomik veriler tarım dışı istihdam verisi olumsuz olduğu için faiz indirimi beklentileri törpülenmiş halde. İlk başta 3 faiz indirimi bekleniyordu, sonra 1 dendi, şimdi 2 faiz indirimi bekleniyor. Dış piyasalarda bu altın fiyatlarını etkileyecek. Eğer bir kez faiz indirimi yapılacak olsa altın çok etkilenir ya da iki defa olsa bundan çok fazla pozitif etkilenir diye düşünüyoruz. Ama bir olursa daha az etkilenebilir. Ama artık daha önceki yorumlarda söylediğim gibi FED faiz indiriminden öte jeopolitik gerilimler ve dünyadaki enflasyon altın fiyatında değerleniyor ya da yansıma buluyor. Bu arada merkez bankaları altın alımları da sürüyor. Bunlar altının dışarıda güçlü görünümünü sürdürecek demektir. Zaman zaman düzeltmeler yaşansa da doların yatay seyri hatta serbest piyasa fiyatının bankalar arasındaki piyasa fiyatının biraz daha aşağıdan işlem yaptığı görülüyor. Bu da altının dış piyasa fiyatının ön planda değerlendirilmesi demek. Hafta sonunu 2 bin 440 TL ile 2 bin 445 TL seviyesinden kapatan 24 ayar gram altın fiyatı bugün 2 bin 350 TL ile 2 bin 360 TL seviyesinden işlem görebilir. Altının iç piyasa fiyatındaki geri çekilme ya da sakin seyri işlem olarak çok fazla sakin değil, işlemler sürüyor. Gram altında sene sonu 3 bin TL ve ONS altında 3 bin dolar seviyesi tahminleri sürüyor.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.