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Altın Fiyatlarında Yeni Rekor: Kilogram 3 Milyon 132 Bin Lira

Standart altının kilogramı 3 milyon 132 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırdı. İşlem hacmi ise 3,4 milyar lirayı aştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:42
Altın Fiyatlarında Yeni Rekor: Kilogram 3 Milyon 132 Bin Lira

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 132 bin liraya çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Önceki kapanışta standart altın, 3 milyon 100 bin liradan işlem görmüştü.

Günün İşlem Verileri

Günün en düşük fiyatı 3 milyon 105 bin lira olurken, en yüksek fiyat ise 3 milyon 140 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonunda standart altındaki yüzde 1'lik artış, yatırımcılar arasında heyecan yarattı.

Toplam İşlem Hacmi ve Miktarı

Kripto para borsasındaki işlemlere bakıldığında, altın için toplam işlem hacmi 3 milyar 446 milyon 137 bin 300,12 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.125,38 kilogram olarak belirlendi.

Metal İşlemlerinde Genel Durum

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 455 milyon 197 bin 704,50 lira olarak gözlemlendi. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Albaraka Türk Katılım Bankası öne çıktı.

İşlem Verileri Özeti

  • Önceki Kapanış: 3.100.000 TL
  • En Düşük: 3.105.000 TL
  • En Yüksek: 3.140.000 TL
  • Kapanış: 3.132.000 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.118.717,11 TL
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.446.137.300,12
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.125,38
  • Toplam İşlem Adedi: 84

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