Altın Fiyatlarında Yeni Rekor: Kilogram 3 Milyon 132 Bin Lira

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor
İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 132 bin liraya çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Önceki kapanışta standart altın, 3 milyon 100 bin liradan işlem görmüştü.
Günün İşlem Verileri
Günün en düşük fiyatı 3 milyon 105 bin lira olurken, en yüksek fiyat ise 3 milyon 140 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonunda standart altındaki yüzde 1'lik artış, yatırımcılar arasında heyecan yarattı.
Toplam İşlem Hacmi ve Miktarı
Kripto para borsasındaki işlemlere bakıldığında, altın için toplam işlem hacmi 3 milyar 446 milyon 137 bin 300,12 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 1.125,38 kilogram olarak belirlendi.
Metal İşlemlerinde Genel Durum
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 455 milyon 197 bin 704,50 lira olarak gözlemlendi. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Albaraka Türk Katılım Bankası öne çıktı.
İşlem Verileri Özeti
- Önceki Kapanış: 3.100.000 TL
- En Düşük: 3.105.000 TL
- En Yüksek: 3.140.000 TL
- Kapanış: 3.132.000 TL
- Ağırlıklı Ortalama: 3.118.717,11 TL
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.446.137.300,12
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.125,38
- Toplam İşlem Adedi: 84