Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasıyla dikkat çekiyor. Gram altın, 2.756 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 4.600 lira ve Cumhuriyet altını 18.340 lira değerine ulaştı.

Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Cuma günü, altının gram fiyatı 2.744 liradan kapanarak, %1,3'lük bir artış kaydetmişti. Bugün saat 10.30 itibarıyla, gram altın önceki kapanışına göre %0,4 değer kazanarak 2.756 lira seviyesine ulaşmıştır.

Ons Fiyatları ve Fed Açıklamaları

Cuma günü 2.512 dolardan kapanan altının ons fiyatı, şu an itibarıyla %0,2 artışla 2.518 dolar seviyesinde işlem görmektedir. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerinin zamanlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere bağlı olarak belirlenecek" dedi.

Gelecek Beklentileri

Para piyasasında mevcut fiyatlamalar, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde bir beklenti oluşturdu. Ayrıca, 50 baz puanlık bir indirim ihtimalinin de masada olduğu vurgulandı. Analistler, bugün Almanya'dan gelen Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de duyurulacak dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise ons altın için 2.550 dolar seviyesi direnç olarak görülürken, 2.500 dolar seviyesi destek noktası olarak öne çıkıyor.