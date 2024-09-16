Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 2,818 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 4,600 TL, Cumhuriyet altını ise 18,340 TL'den satılmakta.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:31
Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatları ve Piyasa Durumu

Haftanın ilk işlemlerine yükselişle başlayan altının gram fiyatı, şu an 2,818 TL'den işlem görmekte. Önceki kapanışına göre %0,1'lik bir artış gösteren altın, Cuma günü 2,814 TL'den tamamlamıştı.

Döviz Kurlarındaki Dalgalanmalar

Çeyrek altın bugün 4,600 TL, Cumhuriyet altını ise 18,340 TL'den satılmakta. Altının ons fiyatı, Cuma günü 2,586 dolar seviyesini görerek rekor kırdıktan sonra %0,8'lik bir artışla 2,578 dolardan günü tamamladı. Şu anda ise 2,582 dolardan işlem görmekte.

Piyasa Beklentileri ve Merkez Bankalarının Faiz Kararları

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarını takip ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı da dikkatle izleniyor. Analistler, enflasyonla mücadelenin sonlarına yaklaşılırken, bu hafta yapılacak toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlar üzerine ipuçları verebileceğini ifade etti.

Faiz İndirimine Yönelik Beklentiler

Fed'in faiz oranını 18 Eylül'den itibaren %5,25-5,50 aralığından düşürmesi bekleniyor ancak indirimin boyutları hakkında belirsizlikler sürmekte. Ayrıca, yurt dışında Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verileri izlenecek.

Teknik Analiz

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 2,600 dolar seviyesinin direnç, 2,550 dolar seviyesinin ise destek konumu olarak belirlendiğini belirtiyor.

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