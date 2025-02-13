DOLAR
36,12 0,01%
EURO
37,78 -0,64%
ALTIN
3.390,4 -0,73%
BITCOIN
3.472.388,82 0,92%

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor: Gram Altın 3.384 TL

Altının gramı 3.384 TL'den işlem görüyor, çeyrek altın 5.650 TL, Cumhuriyet altını ise 22.510 TL'den satılmakta.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:57
Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor: Gram Altın 3.384 TL

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, güne yükselişle başlayarak 3.384 TL seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz gün, ons fiyatındaki artış paralelinde değerlenen gram altın, günü 3.367 TL seviyesinden kapatmıştı.

Yeni güne %0,5 artışla 3.384 TL’den işlem gören gram altın ile birlikte, çeyrek altın 5.650 TL, Cumhuriyet altını ise 22.510 TL fiyatlarla alıcı buluyor.

ABD Enflasyon Verileri ve Fed ile İlgili Beklentiler

Son dönemde ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gelerek varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine sebep oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

Piyasalarda, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri büyük bir merakla bekleniyor. Artan fiyat baskıları, Fed'in faiz indirimlerine yönelik yaklaşımını etkilemesi muhtemel endişeleri artırıyor.

Anahtar Veri Gündemi

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ÜFE ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli verilerin açıklanması bekleniyor. Analistler, altının ons fiyatında 2.930 dolar seviyesinin direnç, 2.900 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında 4.65 Milyar Dolar Açık Verildi
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %0,78 Arttı
3
Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor, Çin Hariç
4
Trump-Putin Görüşmesi, Moskova Borsası ve Rublede Ralli Yarattı
5
Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor: Gram Altın 3.384 TL
6
Türkiye İş Bankası 2024'te 45,5 Milyar Lira Net Kar Açıkladı
7
Yük Mühendisliği Sektörü LESEXPO'da Buluşuyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!