Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor: Gram Altın 3.384 TL

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, güne yükselişle başlayarak 3.384 TL seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz gün, ons fiyatındaki artış paralelinde değerlenen gram altın, günü 3.367 TL seviyesinden kapatmıştı.

Yeni güne %0,5 artışla 3.384 TL’den işlem gören gram altın ile birlikte, çeyrek altın 5.650 TL, Cumhuriyet altını ise 22.510 TL fiyatlarla alıcı buluyor.

ABD Enflasyon Verileri ve Fed ile İlgili Beklentiler

Son dönemde ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gelerek varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine sebep oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

Piyasalarda, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri büyük bir merakla bekleniyor. Artan fiyat baskıları, Fed'in faiz indirimlerine yönelik yaklaşımını etkilemesi muhtemel endişeleri artırıyor.

Anahtar Veri Gündemi

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ÜFE ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli verilerin açıklanması bekleniyor. Analistler, altının ons fiyatında 2.930 dolar seviyesinin direnç, 2.900 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.