Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2,959 Lira Seviyesine Ulaştı

Altının gram fiyatı, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 2,959 liradan işlem görüyor. Cuma günü altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2,944 liradan günü tamamladı.

Güne artışla başlayan altın, saat 09:50 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 2,959 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4,960 lira, Cumhuriyet altını ise 19,770 lira olarak belirlendi.

Altının ons fiyatı, şu sıralar 2,644 dolar ile %0,5 artış göstermekte. Küresel piyasalarda siyasi krizler ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya daha temkinli olabilme imkanı sağladığını belirtti. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed’in gelecek dönem projeksiyonlarına dair ipuçları aranacak. Para piyasalarında, Fed'in bu ay %85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği öngörülmekte.

Dünya genelinde artan siyasi ve jeopolitik endişeler, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ancak yurt dışında ABD’de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini vurguladı. Ayrıca, teknik açıdan altının ons fiyatında 2,660 dolar seviyesinin direnç, 2,600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.