DOLAR
34,81 -0,06%
EURO
36,79 0,06%
ALTIN
2.966,17 -0,69%
BITCOIN
3.466.936,64 0,22%

Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2,959 Lira Seviyesine Ulaştı

Altının gramı 2,959 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4,960 lira, Cumhuriyet altını ise 19,770 lira seviyesinde. Piyasalarda dikkatler yoğun veri gündemine çevrildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:14
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2,959 Lira Seviyesine Ulaştı

Altının gram fiyatı, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 2,959 liradan işlem görüyor. Cuma günü altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2,944 liradan günü tamamladı.

Güne artışla başlayan altın, saat 09:50 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 2,959 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4,960 lira, Cumhuriyet altını ise 19,770 lira olarak belirlendi.

Altının ons fiyatı, şu sıralar 2,644 dolar ile %0,5 artış göstermekte. Küresel piyasalarda siyasi krizler ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya daha temkinli olabilme imkanı sağladığını belirtti. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed’in gelecek dönem projeksiyonlarına dair ipuçları aranacak. Para piyasalarında, Fed'in bu ay %85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği öngörülmekte.

Dünya genelinde artan siyasi ve jeopolitik endişeler, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ancak yurt dışında ABD’de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini vurguladı. Ayrıca, teknik açıdan altının ons fiyatında 2,660 dolar seviyesinin direnç, 2,600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
2
2024 Yılı Guvernörler Kurulu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti
3
TCMB Günlük Döviz Kurları - 15:30
4
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde Önemli Açıklamalar
5
Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Yatırımları Artıyor
6
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 106 Milyar Lira
7
Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş! Nedeni ortaya çıktı: Duyanlar kuyumcuya koştu

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''