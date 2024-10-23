Altın Fiyatlarında Yükseliş: Kilogram Başına 3 Milyon 142 Bin Lira

Altın Piyasasında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 142 bin liraya ulaştı. Bu fiyat, gün sonunda yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi.

Gün İçindeki Fiyat Harekete

Standart altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 3 milyon 130 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 158 bin lira seviyelerini gördü. Önceki kapanış ise 3 milyon 100 bin lira olarak belirlenmişti.

İşlem Hacmi ve Miktar Verileri

KMKTP'de gün boyunca toplam işlem hacmi 1 milyar 527 milyon 238 bin 933,79 lira ve işlem miktarı 486,55 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 539 milyon 813 bin 426,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en yüksek işlem hacmine sahip kurumlar; İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Gün Sonu İşlem Verileri