Altın Fiyatlarında Yükseliş: Kilogram Başına 3 Milyon 142 Bin Lira

Altın Piyasasında Son Durum
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 142 bin liraya ulaştı. Bu fiyat, gün sonunda yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi.
Gün İçindeki Fiyat Harekete
Standart altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 3 milyon 130 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 158 bin lira seviyelerini gördü. Önceki kapanış ise 3 milyon 100 bin lira olarak belirlenmişti.
İşlem Hacmi ve Miktar Verileri
KMKTP'de gün boyunca toplam işlem hacmi 1 milyar 527 milyon 238 bin 933,79 lira ve işlem miktarı 486,55 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 539 milyon 813 bin 426,63 lira düzeyinde gerçekleşti.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
Altın borsasında en yüksek işlem hacmine sahip kurumlar; İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Gün Sonu İşlem Verileri
- Önceki Kapanış: 3.100.000 TL / 2.839,00 Dolar
- En Düşük: 3.130.000 TL / 2.850,00 Dolar
- En Yüksek: 3.158.000 TL / 2.863,00 Dolar
- Kapanış: 3.142.000 TL / 2.850,00 Dolar
- Ağırlıklı Ortalama: 3.140.123,22 TL / 2.854,78 Dolar
- Toplam İşlem Hacmi: 1.527.238.933,79 TL
- Toplam İşlem Miktarı: 486,55 Kg
- Toplam İşlem Adedi: 40