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Altın Fiyatlarında Yükseliş: Kilogram Başına 3 Milyon 142 Bin Lira

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 142 bin liraya yükseldi. İşlem hacmi toplam 1,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:43
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Kilogram Başına 3 Milyon 142 Bin Lira

Altın Piyasasında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 142 bin liraya ulaştı. Bu fiyat, gün sonunda yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi.

Gün İçindeki Fiyat Harekete

Standart altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 3 milyon 130 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 158 bin lira seviyelerini gördü. Önceki kapanış ise 3 milyon 100 bin lira olarak belirlenmişti.

İşlem Hacmi ve Miktar Verileri

KMKTP'de gün boyunca toplam işlem hacmi 1 milyar 527 milyon 238 bin 933,79 lira ve işlem miktarı 486,55 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 539 milyon 813 bin 426,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en yüksek işlem hacmine sahip kurumlar; İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Gün Sonu İşlem Verileri

  • Önceki Kapanış: 3.100.000 TL / 2.839,00 Dolar
  • En Düşük: 3.130.000 TL / 2.850,00 Dolar
  • En Yüksek: 3.158.000 TL / 2.863,00 Dolar
  • Kapanış: 3.142.000 TL / 2.850,00 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.140.123,22 TL / 2.854,78 Dolar
  • Toplam İşlem Hacmi: 1.527.238.933,79 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 486,55 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 40

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