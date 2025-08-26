DOLAR
Altın Gramı 4 bin 452 TL'ye Yükseldi — Çeyrek 7 bin 300, Cumhuriyet 29 bin 80 TL

Altının gramı 4 bin 452 liradan işlem görüyor; çeyrek 7 bin 300, Cumhuriyet 29 bin 80 lira. Trump'ın açıklamaları küresel riskleri artırıp güvenli limana talebi yükseltti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:57
Altın Gramı 4 bin 452 liradan İşlem Görüyor

Altının gramı, yeni işlem gününe yükselişle başladı ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın, dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 436 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, bugün alıcılı bir görünüm sergiliyor.

Çeyrek altın 7 bin 300 lira seviyesinden, Cumhuriyet altını ise 29 bin 80 liradan satılıyor. Altının onsu ise güne yükselişle başlayarak yüzde 0,3 artışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda Trump Etkisi ve Tarifeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri küresel varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Ayrıca Trump, Çin ile ilgili olarak "Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini; aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını" belirtti. Trump, Ukrayna konusunda anlaşma sağlanmaması halinde Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağını da yineleyerek "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Piyasalar ve Beklentiler

Bu gelişmeler küresel piyasalarda risk algısını yükseltirken, güvenli liman olan altına yönelik talebi güçlendirdi. Analistler, yurt içinde sektörel eflasyon beklentileri'ni, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi'ni takip edeceklerini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

