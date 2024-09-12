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Altın Kilogram Fiyatı 2 Milyon 795 Bin Lira Seviyesinde

Standart altının kilogram fiyatı borsada 2 milyon 795 bin liraya ulaştı, işlem hacmi ise 1.5 milyar lirayı aştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:12
Altın Kilogram Fiyatı 2 Milyon 795 Bin Lira Seviyesinde

Altın Piyasasında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 795 bin lira olarak belirlendi. Bugün piyasada en düşük 2 milyon 724 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 797 bin 900 lira seviyeleri gözlemlendi.

İşlem Hacmi ve Miktarı

Gün sonunda, standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek 2 milyon 795 bin lira seviyesinde kaldı. KMKTP'de altın işlemleri toplamda 1 milyar 455 milyon 999 bin 307,60 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 524,26 kilogram olarak kaydedildi.

Borsa İstatistikleri

Tüm metal işlemlerinin toplam hacmi 1 milyar 464 milyon 589 bin 891,16 lira oldu. Altın borsasında en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler bulunuyor.

Günlük İşlem Verileri

ÖzellikTL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.795.000,002.500,00
En Düşük2.724.000,002.496,38
En Yüksek2.797.900,002.568,00
Kapanış2.795.000,002.520,00
Ağırlıklı Ortalama2.784.555,752.542,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.455.999.307,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)524,26
Toplam İşlem Adedi30

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