Altın rekora koşuyor: 28 Mart güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisi ile gram altın yükselişe geçti. Tarihte en yüksek rakamları göre gram altının yaklaşık 2 bin 300 TL seviyesine kadar çıkmış olduğu görülüyor. Altında güncel fiyatlandırmalar ise şu şekilde:

Gram altın alış fiyatı: 2 bin 281 TL

Gram altın satış fiyatı: 2 bin 282 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 3 bin 969 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 164 TL

Yarım altın alış fiyatı: 7 bin 865 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 62 TL

Tam altın alış fiyatı: 15 bin 875 TL

Tam altın satış fiyatı: 16 bin 269 TL