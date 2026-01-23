Altın ve Gümüşte Rekor: Ons Altın 4 bin 967 Dolar, Ons Gümüş 99 Dolar

Altın ve gümüş fiyatları rekor tazeledi

Jeopolitik riskler ve doların zayıflaması etkili oldu

Jeopolitik risklerin artması ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın, 5 bin dolara yaklaşarak 4 bin 967 dolara yükselerek yeni rekor kaydetti.

İç piyasada fiyatlar da yükselişi yansıttı: gram altın 6 bin 926 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 367 lira, yarım altın 22 bin 758 lira ve tam altın 45 bin 308 lira satışta bulunuyor.

Altına paralel olarak gümüş fiyatları da rekor seviyeye ulaştı. Gümüşün ons fiyatı 99 dolar ile yeni zirveye çıkarken, iç piyasada gram gümüş 138 TL seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve döviz piyasasındaki hareketleri izleyerek değerli metallerdeki dalgalanmalara karşı temkinli pozisyon alıyor.

