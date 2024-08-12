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Altında Fiyat Artışı Sürekli Devam Ediyor

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Gram altın 2.625 TL, çeyrek altın 4.357 TL ve Cumhuriyet altını 17.363 TL'den satılıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:44
Altında Fiyat Artışı Sürekli Devam Ediyor

Altında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı haftaya 2.625 lira ile başladı. Cuma günkü ons fiyatındaki değer kazancı sonrası ilk işlem gününe yükselişle giriş yapan altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artış gösterdi.

Piyasa Durumu

Cuma günü altının gram fiyatı, 2.618 lira seviyesinde kapanmıştı ve şu anda 4.357 lira ile çeyrek altın ve 17.363 lira ile Cumhuriyet altını değerinden işlem görüyor.

Altın fiyatları, Cuma günü 2.431 dolar ile kapanmış; şu an itibarıyla ise 2.435 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ekonomik Veriler ve Beklentiler

ABD'deki resesyon endişelerinin azalmasıyla birlikte, yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verisine odaklanmış durumda. Analistler, bu verinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyorlar.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 3 artış bekleniyor. Bu durum varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.

Teknik Analiz

Analistler, altının ons fiyatı için 2.450 dolar seviyesinin direnç, 2.420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

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