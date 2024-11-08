Altında Son Durum: Gram Fiyatı Düşüşte

Altının Güncel Fiyatları

Altının gram fiyatı, 2,966 TL'den işlem görmeye devam ederken, çeyrek altın 5,010 TL ve cumhuriyet altını ise 19,950 TL'ye satılmaktadır.

Piyasa Gelişmeleri

Güne düşüşle başlayan gram altın fiyatı, önceki kapanışa göre %0,4'lük bir azalma göstererek saat 10:10 itibarıyla 2,966 TL seviyesine geriledi. Dün ise ons fiyatındaki yükselişle birlikte gram altın, %1,7'lik bir artışla 2,977 TL'den kapatılmıştı.

Küresel Ekonomi ve Para Politikası

Altının ons fiyatı şu anda %0,7'lik bir düşüşle 2,684 USD'den işlem görmekte. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini 25 baz puan indirmesi sonrasında piyasalarda karışık bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın düzenleyeceği yılın 4. Enflasyon Raporu sunumuna odaklanmış durumda.

Tahminler ve Analizler

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yılı sonu için enflasyon tahminini %38 olarak belirlemişti. Ayrıca, 2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla %14 ve %9 seviyelerinde sabit tutulmuştu.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 2,650 USD seviyesinin destek, 2,700 USD’nin ise direnç konumunda olduğunu bildirmekte. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi de takip edilecek.