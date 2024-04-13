Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

Ons altın fiyatındaki artış ile birlikte son rakamın 2300 dolar olduğu görülürken Fed'in açıklamasının altın piyasası beklentilerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Detaylar haberimizde..

Yayın Tarihi: 13.04.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 12:02
Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

Ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.300 dolara ulaşmasıyla birlikte altın piyasasında yeni gelişmeler oldukça dikkat çekti. ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve küresel siyasi istikrarsızlık durumu daha ilginç hale getirdi. Peki, bu durum Türkiye altın yatırımcılarını nasıl etkileyecek ve önümüzdeki dönemde altının ons fiyatı ne olacak? İşte detaylar..

Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri küresel siyasi ve ekonomik belirsizliktir. Özellikle artan jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman varlığı şeklinde görülen altına yöneltti. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (FRB) sunduğu politikalar altın fiyatlarının üzerinde önemli etkiye sahiptir.

"Fed açıklaması ve piyasa tepkisi"

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

Fed'in faiz kararları ile birlikte ekonomik tahminleri altının fiyatını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Federal Reserve yetkililerinin son yorumları piyasayı şaşırtırken Atlanta Fed Başkanı Bostic'in faiz indirimi konusunda temkinli bir duruş sergilemesinin ardından altın fiyatları bir kez daha dalgalı bir seyir izledi.

Dünya siyasetindeki belirsizlik de altının fiyatını artıran önemli bir faktör. Örneğin bir ülkede yaşanan siyasi kriz ya da savaş tehdidi, küresel düzeyde risk algısını artırıyor ve dolayısıyla altına olan talebi artırıyor.

Türkiye'de altın piyasası nasıl etkilenmiştir?

Türkiye'de ons altının fiyatındaki artış doğrudan çeyrek altın ve gram altının fiyatlarına yansıdı. Bu durum altına olan talebi artırırken yatırımcılar altın piyasasında meydana gelen gelişmeleri de yakından takip etti.

Altın yatırımcıları neler yapmalı?

Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatle takip etmeleri ve sakin davranmaları önemli. Altın uzun vadeli atırım aracı şeklinde görülmeli ve panik yaparak aştın satışlarından kesinlikle kaçınılmalıdır.

Uzmanların altın tahminleri

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

Dünyanın önde gelen ekonomi alanında uzman isimleri ve bankaları da fiyatlarının gelecekteki gelişimine ilişkin çeşitli tahminlerde bulundu. Ancak genel kanı orta ve uzun vade sürecinde altının değerini koruyacağı yönünde oldu.

Düşük faiz oranları genellikle altının fiyatı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çünkü düşük faiz oranları yatırımcıları faizde düşük getiri sağlayan altına çekiyor.

Altın fiyatı, ABD doları gibi dünya genelindeki farklı para birimlerinin gücüyle beraber petrol fiyatları ve küresel ekonomideki genel durum dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenmektedir.

Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirerek ve uzun vadede altına yatırım yaparak riski en aza indirebilirler. Altın tarih boyu değerini koruyan yatırım aracıdır. Ancak piyasadaki dalgalanmalar yatırımcıların temkinli olmasını ve piyasa trendlerini yakından takip etmesini gerektiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
2
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
5
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
6
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
7
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Bayram ziyaretine gitmeden hesabınıza bakın! Devlet 14.600 TL yardım kesesini açtı!

TOKİ koşulsuz şartsız bedava fiyatına arsa satıyor! Peşinat parası cebinde olan yaşadı

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!