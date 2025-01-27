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Altının Gram Fiyatı Düşüşte: 3 bin 162 Lira

Altının gram fiyatı 3 bin 162 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 180 lira, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:00
Altının Gram Fiyatı Düşüşte: 3 bin 162 Lira

Altının Gram Fiyatı Düşüşte

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 3 bin 162 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişle değer kazanan altın, günü %0,8 artışla 3 bin 180 liradan kapatmıştı. Ancak yeni haftanın başlangıcında saat 10.40 itibarıyla altının gram fiyatı, %0,6 azalışla 3 bin 162 lira seviyesine geriledi.

Diğer Altın Fiyatları

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 640 liradan satılıyor. Ayrıca altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre %0,7 düşüşle 2 bin 753 dolardan işlem görüyor.

Piyasalardaki Belirsizlikler

Varlık fiyatlarında, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkileri belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar yakından takip ediliyor.

Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıların artmasından endişe ediyor. Çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında, faiz oranlarının sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha temkinli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Döviz Kurları ve Piyasa Durumu

Son gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,59 seviyesine ulaşırken, dolar endeksi %0,3 artışla 107,8 seviyesinden haftaya başladı. Trump'ın Kolombiya'ya yönelik gümrük vergileri uygulama kararının ardından güçlenen dolar endeksi, altının ons fiyatı üzerinde satış baskısını artırdı.

Günün geri kalanında yurt içindeki veri gündeminin sakin geçmesi beklenirken, yurt dışında Almanya'daki Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'deki inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecektir. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 740 dolar seviyesinin destek, 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğu belirtiliyor.

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