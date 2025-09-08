Altının Gramı 4 bin 771 Liradan İşlem Görüyor — Çeyrek 7 bin 870, Cumhuriyet 31 bin 360

Altının gramı 4 bin 771 liradan işlem görüyor; Fed beklentileri ve iş gücü verileri kıymetli metaller üzerinde belirleyici oluyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:55
Altının Gramı 4 bin 771 Liradan İşlem Görüyor — Çeyrek 7 bin 870, Cumhuriyet 31 bin 360

Altının gramı 4 bin 771 liradan işlem görüyor

Güncel piyasa verileri

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlayarak 4 bin 771 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü gram altın, önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 870 lira seviyesinden, cumhuriyet altını ise 31 bin 360 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasa dinamikleri

ABD Merkez Bankası (Fed)'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler başta altın olmak üzere kıymetli metallerin fiyatlarını destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi. Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içinde olan altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Takip edilecek veriler ve teknik seviyeler

Analistler bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin ile Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağustos'ta En Yüksek Aylık Reel Getiri BIST 100'de (%4,6)
2
2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de Açıklandı
3
10 Soruda Türkiye'de Patent Başvuru Süreci
4
Ağustos'ta Elektrik Üretimi %4,1 Arttı: Rüzgar ve Güneş Öne Çıktı
5
Rekabet Kurulu’ndan yemek kartı sektörüne soruşturma: Edenred, Multinet, Pluxee, Setcard
6
Borsa İstanbul: BIST100'de yüzde 2 Değişim Nedeniyle Açığa Satışta 'Yukarı Adım' Kuralı
7
ABD ve AB'nin Rusya Yaptırımları: Enerji Piyasasına Etki Sınırlı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat