Altının Gramı 4 bin 771 Liradan İşlem Görüyor — Çeyrek 7 bin 870, Cumhuriyet 31 bin 360

Altının gramı 4 bin 771 liradan işlem görüyor

Güncel piyasa verileri

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlayarak 4 bin 771 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü gram altın, önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 870 lira seviyesinden, cumhuriyet altını ise 31 bin 360 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasa dinamikleri

ABD Merkez Bankası (Fed)'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler başta altın olmak üzere kıymetli metallerin fiyatlarını destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi. Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içinde olan altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Takip edilecek veriler ve teknik seviyeler

Analistler bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin ile Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor.