Altının gramı 5 bin 100 liraya yükseldi

Altının gramı 5 bin 100 lira seviyesinde

Piyasa Fed beklentileri ve ons altındaki rekor etkisiyle yükseldi

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 5 bin 100 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 25 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,5 değer kazancıyla 5 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 240 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,5 artışla 3 bin 815 dolardan satılıyor. Ons altın bugün 3 bin 819,78 dolarla rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde gevşemesine yönelik güçlü fiyatlamalar, merkez bankalarının altın talebi ve ABD'deki bütçe anlaşmazlıkları, ons altının yükselişini destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekimde faiz indirimine gitmesine yüzde 90 ihtimalle bakılırken, aralıkta bankanın 25 baz puanlık indirime gideceği ihtimali ise yüzde 63'e geriledi.

ABD'nin gümrük tarifeleri ve fiyat artışlarının kalıcı enflasyona dönüşebileceği endişeleri yatırımcıları temkinli kılıyor. Bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına ışık tutması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi. Kongre üyeleri, bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bugün Başkan Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor. Anlaşılamaması durumunda tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmayabileceğine dair riskler bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları, Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.