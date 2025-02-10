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Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 403 Bin Liraya Yükseldi

Altın kilogram fiyatı, hafta başında 3 milyon 403 bin liraya çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:49
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 403 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 403 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük değeri 3 milyon 379 bin lira, en yüksek değeri ise 3 milyon 404 bin lira olarak kaydedilen standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %1,9'luk bir artışla 3 milyon 403 bin lira seviyesine ulaştı. Cuma günü bu fiyat, 3 milyon 340 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP'de gerçekleşen işlemlerin toplam hacmi 3 milyar 530 milyon 182 bin 774,09 lira, işlem miktarı ise 1.045,76 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 668 bin 759,98 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, ve Kuveyt Türk Katılım Bankası oldu.

İşlem Verileri

Aşağıda bugünkü işlemlere ilişkin veriler yer almaktadır:

STANDARTTL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.340.000,002.850,00
En Düşük3.379.000,002.874,20
En Yüksek3.404.000,002.941,00
Kapanış3.403.000,002.874,20
Ağırlıklı Ortalama3.395.317,662.923,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.530.182.774,09
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.045,76
Toplam İşlem Adedi60

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