DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,75 -0,1%
ALTIN
4.401,92 -0,75%
BITCOIN
4.657.911,25 -0,3%

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi; toplam işlem hacmi 5 milyar 857 milyon 207 bin 889,22 lira oldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:39
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi

KMKTP'de işlem verileri ve piyasa özeti

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 414 bin 999,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 393 bin lira, en yüksek 4 milyon 414 bin 999,50 lira seviyeleri görüldü. Gün sonu itibarıyla fiyat yüzde 0,2 artışla kapanış yaptı. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 406 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 857 milyon 207 bin 889,22 lira, işlem miktarı ise 1.338,57 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 5 milyar 858 milyon 174 bin 753,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler olarak kayda geçti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler:

STANDART TL/KG | DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.406.000,00 | 3.338,75

En Düşük: 4.393.000,00 | 3.291,00

En Yüksek: 4.414.999,50 | 3.350,00

Kapanış: 4.414.999,50 | 3.325,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.398.151,25 | 3.331,25

Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.857.207.889,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.338,57

Toplam İşlem Adedi: 69

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB'de Orman Yangınları: Son 2 Haftada Yılın Toplamından Fazla Alan Yandı
2
Bakan Kacır Bayburt'ta: 134 Milyon TL'lik Yatırımlar ve Milli Teknoloji Hamlesi
3
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi
4
2024 Kurumlar Vergisi Rekortmenleri: Bankalar Zirvede
5
TCMB Saat 15.30 Döviz Kurları — Dolar, Euro ve Çapraz Kurlar
6
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
7
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 408 lira 62 kuruş

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek