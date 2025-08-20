Altının kilogram fiyatı 4 milyon 414 bin 999,50 liraya yükseldi

KMKTP'de işlem verileri ve piyasa özeti

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 414 bin 999,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 393 bin lira, en yüksek 4 milyon 414 bin 999,50 lira seviyeleri görüldü. Gün sonu itibarıyla fiyat yüzde 0,2 artışla kapanış yaptı. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 406 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 857 milyon 207 bin 889,22 lira, işlem miktarı ise 1.338,57 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 5 milyar 858 milyon 174 bin 753,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler olarak kayda geçti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler:

STANDART TL/KG | DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.406.000,00 | 3.338,75

En Düşük: 4.393.000,00 | 3.291,00

En Yüksek: 4.414.999,50 | 3.350,00

Kapanış: 4.414.999,50 | 3.325,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.398.151,25 | 3.331,25

Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.857.207.889,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.338,57

Toplam İşlem Adedi: 69