Ford Otosan Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık’ta: STEM’de Kadınlara Destek

Ford Otosan Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık’ta düzenleniyor

Ford Otosan’ın fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 2024’te başlattığı Gelecek Hayalim projesinin özel etkinliği olan Gelecek Hayalim Zirvesi, 16 Aralık 2025 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Proje, kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki kariyerlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin hedefi ve kapsamı

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı katkılarıyla yürüttüğü Gelecek Hayalim ile üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, çalışan kadınlar ve iş hayatına ara vermiş kadınlara yönelik eğitim, mentorluk ve kariyer destekleri sunuyor. Mart 2024’te başlayan proje bugüne kadar 45 binden fazla kadına ulaştı ve 2026’ya kadar 100 bin kadının STEM’de güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Zirve: "Kariyerin Ötesinde, Eşitlik Yolunda"

Kariyerin Ötesinde, Eşitlik Yolunda temasıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek zirve, 16 Aralık 2025 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında online platformda gerçekleştirilecek. Etkinlik Mikado Impact yürütücülüğünde ve Coderspace desteğiyle hayata geçirilecek; katılımcılara kariyerlerini yeniden tasarlama, geleceğin yetkinliklerini anlama ve eşitlik odağında ilham alma fırsatı sunacak.

Zirveye kayıtlar coderspace.io/etkinlik-basvuru/gelecek-hayalim-zirvesi-II/ adresinden yapılabiliyor.

Zirve programından öne çıkanlar

14:15 - 14:35 – Ford Otosan İK ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, "Geleceğin İş Dünyasında STEM Rolleri ve Yeteneğin Evrimi" başlıklı keynote konuşmasında teknolojinin kariyerleri nasıl dönüştürdüğünü ve genç yetenekleri nelerin beklediğini ele alacak.

14:45 - 15:20 – "STEM’de Geleceğini Tasarla: Kişisel Marka & Kariyer Stratejisi" panelinde Ford Otosan Kültür & İnsan Deneyimi Lideri Gülçin Haktanır ve Türk Traktör Endüstri İlişkileri & Çalışan Operasyonları Ürün Sahibi Pınar Işık Yılmaz genç yeteneklere kariyer yönelimi ve kişisel marka oluşturma konusunda pratik içgörüler sunacak.

15:20 - 16:00 – Teknoloji ve girişimcilik odaklı panelde Driventure Lideri İlknur İlkyaz Gül, Ford Otosan Akıllı Hareketlilik ve Büyüme Lideri Erhan Köseoğlu ve Ford Otosan Araç Donanım Lideri Canalp Gündoğdu yeni nesil iş fikirleri, girişimcilik trendleri ve büyüme fırsatlarını tartışacak.

Zirve, teknoloji ve inovasyon dünyasında kariyer yolunu güçlendirmek isteyen herkese açık; etkinlik içerikleri, konuşmacı deneyimleri ve katılımcı etkileşimleri ile STEM alanında eşitlik ve görünürlük hedeflerine katkı sağlamayı sürdürecek.

