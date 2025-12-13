DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Ford Otosan Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık’ta: STEM’de Kadınlara Destek

Ford Otosan’ın Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık 2025’te online gerçekleşecek; STEM alanında kadınları güçlendirmeye yönelik konuşmalar, paneller ve kayıt bilgileri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:13
Ford Otosan Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık’ta: STEM’de Kadınlara Destek

Ford Otosan Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık’ta düzenleniyor

Ford Otosan’ın fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 2024’te başlattığı Gelecek Hayalim projesinin özel etkinliği olan Gelecek Hayalim Zirvesi, 16 Aralık 2025 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Proje, kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki kariyerlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin hedefi ve kapsamı

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı katkılarıyla yürüttüğü Gelecek Hayalim ile üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, çalışan kadınlar ve iş hayatına ara vermiş kadınlara yönelik eğitim, mentorluk ve kariyer destekleri sunuyor. Mart 2024’te başlayan proje bugüne kadar 45 binden fazla kadına ulaştı ve 2026’ya kadar 100 bin kadının STEM’de güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Zirve: "Kariyerin Ötesinde, Eşitlik Yolunda"

Kariyerin Ötesinde, Eşitlik Yolunda temasıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek zirve, 16 Aralık 2025 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında online platformda gerçekleştirilecek. Etkinlik Mikado Impact yürütücülüğünde ve Coderspace desteğiyle hayata geçirilecek; katılımcılara kariyerlerini yeniden tasarlama, geleceğin yetkinliklerini anlama ve eşitlik odağında ilham alma fırsatı sunacak.

Zirveye kayıtlar coderspace.io/etkinlik-basvuru/gelecek-hayalim-zirvesi-II/ adresinden yapılabiliyor.

Zirve programından öne çıkanlar

14:15 - 14:35 – Ford Otosan İK ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, "Geleceğin İş Dünyasında STEM Rolleri ve Yeteneğin Evrimi" başlıklı keynote konuşmasında teknolojinin kariyerleri nasıl dönüştürdüğünü ve genç yetenekleri nelerin beklediğini ele alacak.

14:45 - 15:20 – "STEM’de Geleceğini Tasarla: Kişisel Marka & Kariyer Stratejisi" panelinde Ford Otosan Kültür & İnsan Deneyimi Lideri Gülçin Haktanır ve Türk Traktör Endüstri İlişkileri & Çalışan Operasyonları Ürün Sahibi Pınar Işık Yılmaz genç yeteneklere kariyer yönelimi ve kişisel marka oluşturma konusunda pratik içgörüler sunacak.

15:20 - 16:00 – Teknoloji ve girişimcilik odaklı panelde Driventure Lideri İlknur İlkyaz Gül, Ford Otosan Akıllı Hareketlilik ve Büyüme Lideri Erhan Köseoğlu ve Ford Otosan Araç Donanım Lideri Canalp Gündoğdu yeni nesil iş fikirleri, girişimcilik trendleri ve büyüme fırsatlarını tartışacak.

Zirve, teknoloji ve inovasyon dünyasında kariyer yolunu güçlendirmek isteyen herkese açık; etkinlik içerikleri, konuşmacı deneyimleri ve katılımcı etkileşimleri ile STEM alanında eşitlik ve görünürlük hedeflerine katkı sağlamayı sürdürecek.

FORD OTOSAN'IN, FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA 2024 YILINDA BAŞLATTIĞI "GELECEK HAYALİM"...

FORD OTOSAN'IN, FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA 2024 YILINDA BAŞLATTIĞI "GELECEK HAYALİM" PROJESİNİN ÖZEL ETKİNLİĞİ OLAN "GELECEK HAYALİM ZİRVESİ", 16 ARALIK SALI GÜNÜ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce’de 17 Damızlık Boğa ile Manda Yetiştiriciliğine Güçlü Destek
2
Google, Bulut Güvenliği Şirketi Wiz'i 32 Milyar Dolar ile Satın Alıyor
3
TCMB Döviz Kurları 15.30'da Güncellendi
4
Altın Fiyatları Güncel: Gram 3.302 Lira, Çeyrek 5.440 Lira
5
Ford Otosan Gelecek Hayalim Zirvesi 16 Aralık’ta: STEM’de Kadınlara Destek
6
Koalay.com yatırımcı grubuna satıldı — Dijital sigortada yeni dönem
7
Sanayide Yeni Devrim: Mega Endüstriyel Bölgeler Kurulacak

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama