DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.857.935,57 -0,1%

Adana Saimbeyli'de 493 Dönümlük Eko Turizm Projesi Başlıyor

Adana Saimbeyli’de Yeşilbağlar Obruk’ta 493 dönümlük alan, motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası ve bungalovlarla eko turizme kazandırılacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:31
Adana Saimbeyli'de 493 Dönümlük Eko Turizm Projesi Başlıyor

Adana Saimbeyli'de 493 Dönümlük Eko Turizm Projesi Başlıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Yeşilbağlar Obruk mevkiinde bulunan 493 dönümlük alan, eko turizme kazandırılmak üzere çalışmalara başlandı. Bölge; motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası ve bungalov evlerle turizme açılacak.

Proje Detayları

Saimbeyli Belediyesi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralanan alanda, motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası ve bungalov evler planlanıyor. Konunun proje ekibiyle saha incelemesi gerçekleştirildi ve detaylı çalışmalara başlandı.

Başkan Dal'ın Açıklaması

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu ile birlikte sahada proje ekibi ile birlikte detaylı çalışmalara başladıklarını belirtti.

Başkan Dal, "Orman İşletme Müdürlüğümüzden kiralanan 493 dönümlük alan belediyemizin kullanımında olacak. Amacımız Saimbeyli ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. Bu alanda cam seyir terası, bungalov evler, motocross ve off-road parkurları oluşturacağız. Saimbeyli’ye ekstra değer katacağına inanıyoruz. Motosiklet, cross, dağcılık ve kamp ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik grupları bölgemizde ağırlamaya hazırlanıyoruz" dedi.

SAİMBEYLİ'DE 493 DÖNÜMLÜK ALAN, İÇERİSİNDE MOTOSİKLET PARKURLARI, KAMP ALANLARI, CAM SEYİR TERASI...

SAİMBEYLİ'DE 493 DÖNÜMLÜK ALAN, İÇERİSİNDE MOTOSİKLET PARKURLARI, KAMP ALANLARI, CAM SEYİR TERASI VE BUNGALOV EVLERİN OLDUĞU EKO TURİZM BÖLGESİNE DÖNÜŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI.

SAİMBEYLİ'DE 493 DÖNÜMLÜK ALAN, İÇERİSİNDE MOTOSİKLET PARKURLARI, KAMP ALANLARI, CAM SEYİR TERASI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
En Yakıt'tan 'Yeni Yıl Enerjisi' ile 1.000 kWh İndirimli Şarj
2
AYESOB: Gerçek Usule Geçen Esnafın Defter ve Beyan İşlemleri Odalar Aracılığıyla Yapılacak
3
Almanya'da İthalat Fiyatları Aralık 2024'te İki Yılın Zirvesinde
4
Buldan'da Türlübey tütünü hasadı tamamlandı: 583 üretici, 12.750 dekar
5
Germencik Belediyesi'ne 404,8 kWp Güneş Enerji Sistemi: Yılda 2,2 Milyon TL Tasarruf
6
Döviz Kurları Yeni Güne Nasıl Başladı?
7
Büyükelçi Jill Morris, TEKNOFEST Adana'yı Ziyaret Etti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama