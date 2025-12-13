Adana Saimbeyli'de 493 Dönümlük Eko Turizm Projesi Başlıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Yeşilbağlar Obruk mevkiinde bulunan 493 dönümlük alan, eko turizme kazandırılmak üzere çalışmalara başlandı. Bölge; motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası ve bungalov evlerle turizme açılacak.

Proje Detayları

Saimbeyli Belediyesi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralanan alanda, motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası ve bungalov evler planlanıyor. Konunun proje ekibiyle saha incelemesi gerçekleştirildi ve detaylı çalışmalara başlandı.

Başkan Dal'ın Açıklaması

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu ile birlikte sahada proje ekibi ile birlikte detaylı çalışmalara başladıklarını belirtti.

Başkan Dal, "Orman İşletme Müdürlüğümüzden kiralanan 493 dönümlük alan belediyemizin kullanımında olacak. Amacımız Saimbeyli ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. Bu alanda cam seyir terası, bungalov evler, motocross ve off-road parkurları oluşturacağız. Saimbeyli’ye ekstra değer katacağına inanıyoruz. Motosiklet, cross, dağcılık ve kamp ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik grupları bölgemizde ağırlamaya hazırlanıyoruz" dedi.

