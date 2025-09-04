DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi

Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi; günlük işlem hacmi 5,84 milyar TL oldu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:01
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 705 bin lira seviyesine geriledi.

Gün içinde en düşük 4 milyon 655 bin lira, en yüksek 4 milyon 715 bin lira düzeylerini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 705 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Dün piyasalar 4 milyon 708 bin 999,5 lira seviyesinden kapanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5.835.353.314,23 lira, işlem miktarı ise 1.241,76 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6.023.225.693,14 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla: Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler.

Gün sonu verileri

Önceki Kapanış: 4.708.999,50 TL / 3.547,00 (Dolar/Ons)

En Düşük: 4.655.000,00 TL / 3.500,95 (Dolar/Ons)

En Yüksek: 4.715.000,00 TL / 3.558,70 (Dolar/Ons)

Kapanış: 4.705.000,00 TL / 3.510,00 (Dolar/Ons)

Ağırlıklı Ortalama: 4.709.031,47 TL / 3.541,89 (Dolar/Ons)

Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.835.353.314,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.241,76

Toplam İşlem Adedi: 50

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fındıkta rekor gelir: Türkiye 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar kazandı
2
TÜREK 2025 İzmir'de Başladı — Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi
3
ABD'de ISM Hizmet Endeksi Ağustosta 52'ye Yükseldi
4
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Dünkü ve Bugünkü Alış-Satış Fiyatları
5
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim
6
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı: Özel Sektör İstihdamı Ağustosta Beklentilerin Altında
7
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı