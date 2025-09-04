Altının kilogram fiyatı 4 milyon 705 bin TL'ye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 705 bin lira seviyesine geriledi.

Gün içinde en düşük 4 milyon 655 bin lira, en yüksek 4 milyon 715 bin lira düzeylerini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 705 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Dün piyasalar 4 milyon 708 bin 999,5 lira seviyesinden kapanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5.835.353.314,23 lira, işlem miktarı ise 1.241,76 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6.023.225.693,14 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla: Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler.

Gün sonu verileri

Önceki Kapanış: 4.708.999,50 TL / 3.547,00 (Dolar/Ons)

En Düşük: 4.655.000,00 TL / 3.500,95 (Dolar/Ons)

En Yüksek: 4.715.000,00 TL / 3.558,70 (Dolar/Ons)

Kapanış: 4.705.000,00 TL / 3.510,00 (Dolar/Ons)

Ağırlıklı Ortalama: 4.709.031,47 TL / 3.541,89 (Dolar/Ons)

Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.835.353.314,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.241,76

Toplam İşlem Adedi: 50