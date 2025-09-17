Altının kilogram fiyatı 4 milyon 993 bin 999,5 liraya geriledi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 993 bin 999,5 lira seviyesine geriledi.

Piyasada gün içindeki en düşük seviye 4 milyon 971 bin lira, en yüksek seviye ise 5 milyon 15 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonunda fiyat yüzde 0,04 azalış gösterdi.

Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki gün kapanışını 4 milyon 996 bin lira olarak tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 499 milyon 207 bin 456,10 lira, işlem miktarı ise 3 bin 538,30 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 17 milyar 631 milyon 172 bin 529,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şunlar oldu: Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi.

İşlem verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.996.000,00 / 3.754,00

En Düşük: 4.971.000,00 / 3.635,00

En Yüksek: 5.015.000,00 / 3.761,40

Kapanış: 4.993.999,50 / 3.730,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.984.132,12 / 3.717,12

Toplam İşlem Hacmi (TL): 17.499.207.456,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 3.538,30

Toplam İşlem Adedi: 240