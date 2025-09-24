Altının kilogram fiyatı 5 milyon 147 bin TL'ye geriledi — KMKTP verileri

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 147 bin TL'ye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 147 bin lira olarak kaydedildi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 4 milyon 975 bin lira, en yüksek 5 milyon 182 bin lira seviyelerini gördü. Günlük bazda %0,5 azalışla kapanan fiyat, dünkü kapanışa göre düşüş gösterdi; dün kapanış 5 milyon 173 bin lira olarak gerçekleşmişti.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11.570.518.655,25 lira, toplam işlem miktarı 2.260,62 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 12.464.020.639,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler yer aldı.

İşlem verileri

Önceki Kapanış: TL 5.173.000,00 — Dolar/Ons 3.875,00

En Düşük: TL 4.975.000,00 — Dolar/Ons 3.735,00

En Yüksek: TL 5.182.000,00 — Dolar/Ons 3.890,00

Kapanış: TL 5.147.000,00 — Dolar/Ons 3.745,00

Ağırlıklı Ortalama: TL 5.133.705,22 — Dolar/Ons 3.834,21

Toplam İşlem Hacmi (TL): 11.570.518.655,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.260,62

Toplam İşlem Adedi: 188