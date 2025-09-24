Altının kilogram fiyatı 5 milyon 147 bin TL'ye geriledi — KMKTP verileri

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 5.147.000 TL'ye düştü; işlem hacmi 11,57 milyar TL, toplam işlem miktarı 2.260,62 kg oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:54
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 147 bin TL'ye geriledi — KMKTP verileri

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 147 bin TL'ye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 147 bin lira olarak kaydedildi.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı en düşük 4 milyon 975 bin lira, en yüksek 5 milyon 182 bin lira seviyelerini gördü. Günlük bazda %0,5 azalışla kapanan fiyat, dünkü kapanışa göre düşüş gösterdi; dün kapanış 5 milyon 173 bin lira olarak gerçekleşmişti.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11.570.518.655,25 lira, toplam işlem miktarı 2.260,62 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 12.464.020.639,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler yer aldı.

İşlem verileri

Önceki Kapanış: TL 5.173.000,00 — Dolar/Ons 3.875,00

En Düşük: TL 4.975.000,00 — Dolar/Ons 3.735,00

En Yüksek: TL 5.182.000,00 — Dolar/Ons 3.890,00

Kapanış: TL 5.147.000,00 — Dolar/Ons 3.745,00

Ağırlıklı Ortalama: TL 5.133.705,22 — Dolar/Ons 3.834,21

Toplam İşlem Hacmi (TL): 11.570.518.655,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.260,62

Toplam İşlem Adedi: 188

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartlı ödemeler ağustosta 2 trilyon 146,3 milyar liraya çıktı — BKM
2
Kuat Kanafeyev Türk İş İnsanlarını Kazakistan'a Yatırıma Davet Etti
3
New York Borsası Açılışta Yükseldi
4
BKM Genel Müdürü Ozan Deniz: Karekodlu Ödemeler 7 Ayda İkiye Katlandı
5
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Diyarbakır Ziyareti
6
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara
7
Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması Etkinlikleri 8 Ağustos'ta Başlıyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası