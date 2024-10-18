DOLAR
34,29 -0,58%
EURO
37,21 -0,41%
ALTIN
2.982,49 -0,99%
BITCOIN
2.333.047,23 -1,62%

Altının Ons Fiyatı Rekor Kırdı: 2,700 Doların Üzerinde

Altın, jeopolitik riskler ve faiz indirimleri ile 2,714 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:52
Altının Ons Fiyatı Rekor Kırdı: 2,700 Doların Üzerinde

Altın Rekor Kırarak 2,700 Doları Aştı

Güvenli liman yatırımları arasında yer alan altın, uluslararası pazarda yaşanan jeopolitik riskler ve merkezi bankaların faiz oranlarını yavaş yavaş düşürmesiyle değer kazanmaya devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, özellikle İsrail'in sürdürdüğü askeri operasyonlar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Bu koşullar altında altının ons fiyatı 2,714 dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı.

Önemli Performans Verileri

Yılın başında 2,065 dolardan işlem görmeye başlayan altın, senenin ortasına geldiğimizde yaklaşık yüzde 31 oranında bir değer artışı göstermiş durumda. Eğer değerli metal, yılın sonuna kadar bu seviyelerini koruyabilirse, bu performans son 45 yılın en iyi getirisi olarak kaydedilecek.

Piyasalardaki Gelişmeler

Altının bu yükselişine paralel olarak, dünya genelinde birçok hisse senedi endeksi de rekor seviyelere ulaşsa da, bu artışların yüzde 10 ila 20 arasında değiştiği gözlemleniyor. Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik tehditlerin ve merkez bankalarının iki yıldır uyguladığı sıkı para politikasından yavaşça vazgeçmelerinin, yatırımcıların güvenli liman arayışı içinde altına yönelmelerine yol açtığını belirtiyorlar.

Alternatif Maliyetler ve Dikkat Çeken Unsurlar

Gözlemlenen bu performans, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki artışların etkisi altında gerçekleştiği için dikkat çekiyor. Yani, doların değer kazanması ve tahvil faizlerindeki artış, altının alternatif maliyetini artırmış olsa da, jeopolitik gerilimlerin yarattığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemesi olası bir etken olarak öne çıkıyor.

Böylelikle, altının ons fiyatı, yeni güne 2,714 dolardan rekorla başlarken, mevcut işlem seviyesi ise önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2,705 dolar olarak seyrediyor.

İLGİLİ HABERLER

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Ağustos 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu
2
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dubai İş İnsanlarıyla Gelecek Hedeflerini Belirledi
3
Bakan Bolat, Kırgız ve Kazak Mevkidaşlarıyla Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor
4
Uşak'ta Sürücü Kurslarına Rekabet Soruşturması Sonuçlandı
5
Çin Merkez Bankası'ndan Ekonomiye Güçlü Destek Açıklaması
6
Kamu Teşebbüslerinin 2025 Yılı Yatırım Hedefi 405,6 Milyar Lira
7
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak