Altının Ons Fiyatı Rekor Kırdı: 2,700 Doların Üzerinde

Altın Rekor Kırarak 2,700 Doları Aştı

Güvenli liman yatırımları arasında yer alan altın, uluslararası pazarda yaşanan jeopolitik riskler ve merkezi bankaların faiz oranlarını yavaş yavaş düşürmesiyle değer kazanmaya devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, özellikle İsrail'in sürdürdüğü askeri operasyonlar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Bu koşullar altında altının ons fiyatı 2,714 dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı.

Önemli Performans Verileri

Yılın başında 2,065 dolardan işlem görmeye başlayan altın, senenin ortasına geldiğimizde yaklaşık yüzde 31 oranında bir değer artışı göstermiş durumda. Eğer değerli metal, yılın sonuna kadar bu seviyelerini koruyabilirse, bu performans son 45 yılın en iyi getirisi olarak kaydedilecek.

Piyasalardaki Gelişmeler

Altının bu yükselişine paralel olarak, dünya genelinde birçok hisse senedi endeksi de rekor seviyelere ulaşsa da, bu artışların yüzde 10 ila 20 arasında değiştiği gözlemleniyor. Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik tehditlerin ve merkez bankalarının iki yıldır uyguladığı sıkı para politikasından yavaşça vazgeçmelerinin, yatırımcıların güvenli liman arayışı içinde altına yönelmelerine yol açtığını belirtiyorlar.

Alternatif Maliyetler ve Dikkat Çeken Unsurlar

Gözlemlenen bu performans, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki artışların etkisi altında gerçekleştiği için dikkat çekiyor. Yani, doların değer kazanması ve tahvil faizlerindeki artış, altının alternatif maliyetini artırmış olsa da, jeopolitik gerilimlerin yarattığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemesi olası bir etken olarak öne çıkıyor.

Böylelikle, altının ons fiyatı, yeni güne 2,714 dolardan rekorla başlarken, mevcut işlem seviyesi ise önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2,705 dolar olarak seyrediyor.