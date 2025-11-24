ALTSO, Taşımalı Eğitime Destek: Yaklaşık Bin Öğrenciye Spor Malzemesi

ALTSO, yaklaşık bin taşımalı eğitim öğrencisine eşofman ve spor malzemesi desteği sağladı; iş birliği protokolü ve WTM Londra katılımı toplantıda ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:28
ALTSO Meclisinde Eğitime Destek ve WTM Londra Değerlendirmesi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda eğitime verilen destekler, uluslararası tanıtım çalışmaları ve iş birliği protokolleri ele alındı.

Eğitime destek: Yaklaşık bin öğrenciye spor desteği

ALTSO Başkanı Eray Erdem, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören yaklaşık bin öğrenciye eşofman takımı ve spor malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi. Erdem, "Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz, Meclis Başkanımız Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Toslak İlkokulu ile Toslak Sabir Erkin Ortaokulunu ziyaret ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen destek ile odamızın katkılarıyla taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören yaklaşık bin öğrencimize eşofman takımı ve spor malzemesi desteğinde bulunduk. Ziyaretimizde okul yöneticilerimizden bilgi alarak eğitim alanına nasıl daha fazla katkı sağlayabileceğimizi değerlendirdik. Başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

WTM Londra Fuarı etkinliği

Erdem, Londra’da gerçekleştirilen turizm fuarı ile ilgili olarak da meclis üyelerine bilgiler aktardı: "4-6 Kasım tarihleri arasında İngiltere’de gerçekleştirilen WTM Londra Turizm Fuarına Alanya birlik beraberliğiyle katılıp, Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik, ALTAV, ALTİD temsilcileri ve sektör paydaşlarımızla birlikte şehrimizi uluslararası arenada en iyi şekilde tanıttık. WTM Londra’da, İngiltere pazarındaki büyüme hedefleri, yeni sezon planlamaları ve bölgesel uçuş bağlantıları gündemimizin ana başlıklarını oluşturdu" diye konuştu.

İş birliği protokolü ve mesleki eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolüne de değinen Erdem, "Alanya’mızda iş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli eleman açığını kapatmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz ile birlikte, İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin İşletmede Beceri Eğitimi ve Yaz Stajına Dair İş Birliği Protokolü’nü imzaladık. Bu önemli iş birliğiyle öğrencilerimizin mesleki tecrübe kazanmasını, iş dünyamızla erken tanışmasını, Alanya’nın nitelikli iş gücünün güçlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Müşterek Komiteler Toplantısı

ALTSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ardından yılda iki kez düzenlenen Müşterek Komiteler Toplantısı gerçekleştirildi. Erdem, komite üyelerine 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıp, komite üyelerinin taleplerini aldı. "Ortak akıl ve istişareyle yürüttüğümüz bu toplantılar, üyelerimizin sesi olmamıza ve Odamızın faaliyetlerini sahadaki gerçek ihtiyaçlara göre şekillendirmemize imkan sağlıyor. Tüm meclis ve komite üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor; daha güçlü bir Alanya için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

