Yurtiçi Kargo B2B Excellence Awards'ta 'En İtibarlı İş Ortağı' seçildi

Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma ortaklığında düzenlenen B2B Excellence Awards araştırmasında sektörünün 'En İtibarlı İş Ortağı' unvanına layık görüldü. Şirket, hizmet kalitesi, dijitalleşme performansı, operasyonel başarı ve iş ortaklarıyla kurduğu sürdürülebilir ilişkilerdeki istikrarlı performansıyla birinci oldu.

Ödül töreni ve teslim

Ödül töreninde şirket adına plaketi Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Soner Arslan aldı. Arslan, ödülün arkasındaki stratejik yaklaşımı ve müşteri odaklı kültürü vurguladı. Arslan'ın açıklaması şu şekilde: "Bu ödül bizim için çok değerli çünkü iş ortaklarımızın gözünden nasıl değerlendirildiğimizi ortaya koyuyor. Müşterilerimizin güvenini kazanmayı, şeffaflık ve çözüm odaklılıkla pekiştirmeyi her zaman önceliğimiz haline getirdik. Dijitalleşme yatırımlarımız ve operasyonel süreçlerimizi sürekli geliştirmeye yönelik adımlarımızın sahada karşılık bulduğunu görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu başarıyı tüm iş ortaklarımızla birlikte büyüteceğiz" dedi.

Araştırma metodolojisi ve değerlendirme

Yapılan açıklamaya göre araştırmanın metodolojisi ödülün önemini güçlendiriyor. Kuantum Araştırma tarafından yürütülen çalışmada, Türkiye’nin önde gelen B2B şirketlerinin iş ortaklarıyla binlerce görüşme gerçekleştirildi. Markalar; güvenilirlik, iş birliği kapasitesi, şeffaf iletişim, çözüm üretme becerisi ve teknolojiye uyum gibi çok boyutlu kriterlere göre değerlendirildi. İş ortaklarının markalara duyduğu güveni ve algılanan itibarı ölçen model doğrultusunda sektörler için özel bir "İtibar Performans Skoru" oluşturuldu ve bu skor üzerinden yapılan sıralamada Yurtiçi Kargo 2025 yılının en itibarlı iş ortağı seçildi.

Hizmet anlayışı ve dijital yatırımlar

Açıklamada, şirketin Türkiye’nin en geniş dağıtım ağlarından birine sahip olduğu, teknoloji odaklı yaklaşımı, uçtan uca dijital takip sistemleri ve müşteri deneyimi süreçlerine yaptığı yatırımlarla B2B iş dünyasında güçlü bir konum edindiği belirtildi. Yurtiçi Kargo, lojistik sektöründe kalite standartlarını yükselten hizmet anlayışıyla hem bireysel müşteriler hem de işletmeler tarafından güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

YURTİÇİ KARGO, MARKETİNG TÜRKİYE VE KUANTUM ARAŞTIRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN B2B EXCELLENCE AWARDS ARAŞTIRMASINDA SEKTÖRÜNÜN ‘EN İTİBARLI İŞ ORTAĞI’ UNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ. YURTİÇİ KARGO SATIŞ VE PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SONER ARSLAN