Amasya'da Başladı: 'Güçlü Besi Güçlü Üretim' ile Süt İneklerinden Etçi Buzağı Üretimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi' pilot uygulaması Amasya'da başladı; süt ineklerinden etçi melez buzağı üretimi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:42
Amasya'da pilot uygulama başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi' pilot il olarak Amasya'da uygulanmaya başladı. Proje kapsamında, 4 yaşını doldurmuş saf kültür ırkı süt inekleri ile yaş sınırı olmaksızın tüm melez büyükbaş hayvanlara suni tohumlama yapılarak etçi melez buzağı elde edilmesi ve kırmızı et açığının kapatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Projenin hedefleri ve iş birliği

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği iş birliğiyle yürütülüyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, bu ıslah yöntemiyle sütçü işletmelerde besilik materyal üretiminin artırılacağını, ithalatın azalacağını ve süt arzı garanti altına alınırken et üretiminin artacağını belirtti. Arslan, ayrıca elde edilecek melezlerin artan karkas et verimleriyle kırmızı et açığının kapatılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Saha uygulaması ve üretici tepkisi

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan, teknik personelin tohumlama çalışmalarına başladığını ve projenin yurt dışından hayvan getirme ihtiyacını azaltacağını söyledi. Aslan, "Ülkemizin besi konusunda ihtiyacı olan hayvanları yurt dışından getiriyoruz. Bunun yerine kendi hayvanlarımızdan bu yolla üretim yapılması isabetli bir karar. Bu proje ülkemizin tamamına yaygınlaştığında besi açığımız ciddi şekilde önlenmiş olur. Amasya bölgesinde başarının yüksek olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Üretici destekleri

Proje kapsamında yaptırılacak tohumlamalar için yetiştiriciler 350 TL uygulama ücreti ödeyecek. Doğan buzağılar için ayrıca destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

