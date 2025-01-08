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Amazon, Georgia'ya 11 Milyar Dolar Yapay Zeka Yatırımı Yapacak

Amazon, Georgia'da yapay zeka altyapısını genişletmek için 11 milyar dolar yatıracak ve 550 yeni iş imkanı oluşturacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 01:50
Amazon, Georgia'ya 11 Milyar Dolar Yapay Zeka Yatırımı Yapacak

Amazon, Georgia'da Yapay Zeka İçin Büyük Yatırım Yapıyor

Amazon, bulut birimi Amazon Web Services (AWS)'in yapay zeka altyapısını genişletmek amacıyla ABD'nin Georgia eyaletinde 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Georgia'nın Yükselen Teknoloji Merkezi

Açıklamada, Georgia'nın teknolojik potansiyelinin hızla arttığına dikkat çekildi. AWS, bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerinin desteklenmesi için eyaletteki altyapısını genişletmek adına bu önemli yatırımı yapma kararı aldı.

İstihdam Yaratma Beklentisi

Bu yatırımla birlikte en az 550 yeni yüksek vasıflı istihdam oluşturulmasının beklendiği ifade edildi. Üretken yapay zekanın, gelişmiş bulut altyapısı ve işlem gücüne yönelik artan talebe dikkat çekildi.

Altyapı ve İnovasyon

AWS veri merkezlerinin, geleneksel iş yüklerinin yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri için grafik işlem birimlerini verimli bir şekilde çalıştırmak üzere tasarlandığı belirtildi. Bu son teknoloji yapay zeka altyapısının, Georgia'nın bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendireceği vurgulandı.

Amazon'un Georgia'ya Yatırımları

Aynı zamanda, Amazon'un Georgia'ya yaptığı yatırımlar konusunda da bilgi verildi. Şirketin 2010'dan bu yana eyalete toplamda 18,5 milyar dolar yatırım yaptığı kaydedildi.

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