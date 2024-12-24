American Airlines, Teknik Sorun Sebebiyle Uçuşları Durdurdu

American Airlines Uçuşlarını Kısa Süreliğine Durdurdu

American Airlines, ABD'deki tüm uçuşlarını teknik bir sorun sebebiyle kısa bir süreliğine durdurdu. Bu durum, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) gelen açıklamalarla netlik kazandı.

Uçuşların Durdurulma Sebebi

FAA, American Airlines'ın sabah saatlerinde bir teknik sorun bildirdiğini ve bu nedenle ülke genelindeki uçuşların durdurulmasını talep ettiğini belirtti. İddiaya göre, bu sorun nedeniyle hava yolu şirketi, pilotlarına uçuşları yaklaşık bir saat süreyle durdurmaları talimatını verdi.

Noel Tatili Döneminde Seyahat Aksadı

Özellikle Noel tatili öncesinde yaşanan bu sorun, binlerce yolcunun seyahat planlarını kısa süreliğine aksattı. Neyse ki, FAA daha sonra uçuşların durdurulması kararının kaldırıldığını duyurdu.

Hisse Senedi Etkileri

Yaşanan bu gelişmeler, American Airlines'ın hisselerini olumsuz etkiledi; piyasa öncesi işlemlerde hisseler %5'e kadar değer kaybetti.