DOLAR
35,25 0%
EURO
36,78 -0,44%
ALTIN
2.963,09 -0,26%
BITCOIN
3.417.535,09 -3,75%

American Airlines, Teknik Sorun Sebebiyle Uçuşları Durdurdu

American Airlines, teknik bir sorun nedeniyle ABD'deki tüm uçuşlarını kısa süreliğine durdurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:04
American Airlines, Teknik Sorun Sebebiyle Uçuşları Durdurdu

American Airlines Uçuşlarını Kısa Süreliğine Durdurdu

American Airlines, ABD'deki tüm uçuşlarını teknik bir sorun sebebiyle kısa bir süreliğine durdurdu. Bu durum, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) gelen açıklamalarla netlik kazandı.

Uçuşların Durdurulma Sebebi

FAA, American Airlines'ın sabah saatlerinde bir teknik sorun bildirdiğini ve bu nedenle ülke genelindeki uçuşların durdurulmasını talep ettiğini belirtti. İddiaya göre, bu sorun nedeniyle hava yolu şirketi, pilotlarına uçuşları yaklaşık bir saat süreyle durdurmaları talimatını verdi.

Noel Tatili Döneminde Seyahat Aksadı

Özellikle Noel tatili öncesinde yaşanan bu sorun, binlerce yolcunun seyahat planlarını kısa süreliğine aksattı. Neyse ki, FAA daha sonra uçuşların durdurulması kararının kaldırıldığını duyurdu.

Hisse Senedi Etkileri

Yaşanan bu gelişmeler, American Airlines'ın hisselerini olumsuz etkiledi; piyasa öncesi işlemlerde hisseler %5'e kadar değer kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
American Airlines, Teknik Sorun Sebebiyle Uçuşları Durdurdu
2
Finansın Geleceği Zirvesi: Prof. Dr. Göksel Aşan, Kripto Varlıkların Tehditlerine Dikkat Çekti
3
Altın Fiyatları Geriledi: Kilogram Değeri 2 Milyon 997 Bin Lira
4
Birol: Elektrik Fiyatları Enerjide Kilit Rol Oynayacak
5
Finansın Geleceği Zirvesi: Borsa İstanbul'dan Şirketlere Yeni Destek Modelleri
6
Finansın Geleceği Zirvesi: Katılım Bankacılığının İvmesi ve Sürdürülebilir Finansın Önemi
7
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları İçin Gerekeni Vurguladı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!