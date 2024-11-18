Amerikalıların Kredi Başvuruları Reddediiliyor: 2024'te Renkli Veriler

Amerikalıların Kredi Başvurularında Reddetme Oranı Yükseliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kredi başvurularındaki reddetme oranının 2024 yılı itibarıyla yüzde 21'e yükseldiğini açıkladı. Bu durum, 2023'teki yüzde 20,1 seviyesinden belirgin bir artış gösteriyor.

Kredi Talebinde İstikrar, Reddetme Oranında Artış

New York Fed'in, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında düzenli olarak gerçekleştirdiği Krediye Erişim Anketi sonuçları, kredi talebinin istikrarlı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Ancak, kredi kartı, konut kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı limit uzatma ve konut kredisi yeniden finansman başvurularında reddetme oranları 2024 yılında dikkat çekici şekilde arttı.

Tarihi Reddetme Oranları

Kredi başvurularında bildirilen reddetme oranları, 2019 yılındaki yüzde 17,6 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Taşıt kredisi ve konut kredisi yeniden finansmanı için reddedilme oranları ise 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Gelecek Beklentileri Negatif

Amerikalılar, önümüzdeki 12 ay içerisinde en az bir kredi türüne başvurma olasılıklarının daha düşük olduğuna inanıyor. 2024'te en az bir kredi türüne başvurma beklentisi taşıyanların oranı, 2023 yılına göre yüzde 25,9'dan yüzde 23,1'e geriledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.