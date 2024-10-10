New York Borsasında Düşüş

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

Bugün New York borsası, ABD’de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve artan işsizlik maaşı başvurularının ardından düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi, %0,14 oranında bir azalış göstererek 42.454,12 puana geriledi. Aynı şekilde, S&P 500 endeksi %0,21 düşerek 5.780,05 puana, Nasdaq endeksi ise %0,04 azalarak 18.283,90 puana indi.

Ekonomik Veriler Olumsuz Etki Yarattı

Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,2 ve yıllık %2,4 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise %0,3 aylık ve %3,3 yıllık artış ile beklentileri aştı. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 5 Ekim haftasında 258 bine çıkarak son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Politikası Üzerine Tartışmalar

Bu verilerin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın kasım ayında faiz indirimini %86 ihtimalle gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik duruma bağlı olarak faiz oranlarının düşürülebileceğini ya da sabit tutulabileceğini ifade etti.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta ise, Delta Air Lines CEO'sunun başkanlık seçimleri öncesi seyahat talebindeki düşüşü işaret etmesi sonrasında şirketin hisseleri %1,06 değer kaybetti. Yarın açıklanacak büyük bankaların bilançoları da yatırımcıların gündeminde olacak.

Dolayısıyla, ekonomik veriler ve kurumsal gelişmeler, borsa üzerindeki belirsizlikleri artırarak yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.