DOLAR
34,26 -0,3%
EURO
37,45 0,1%
ALTIN
2.895,76 -0,33%
BITCOIN
2.053.583,77 -0,36%

New York Borsasında Düşüş

New York borsası, enflasyon verileri ve işsizlik maaşı başvurularının artması sonrası düşüşle kapandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:29
New York Borsasında Düşüş

New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

Bugün New York borsası, ABD’de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve artan işsizlik maaşı başvurularının ardından düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi, %0,14 oranında bir azalış göstererek 42.454,12 puana geriledi. Aynı şekilde, S&P 500 endeksi %0,21 düşerek 5.780,05 puana, Nasdaq endeksi ise %0,04 azalarak 18.283,90 puana indi.

Ekonomik Veriler Olumsuz Etki Yarattı

Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,2 ve yıllık %2,4 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise %0,3 aylık ve %3,3 yıllık artış ile beklentileri aştı. Ayrıca, ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 5 Ekim haftasında 258 bine çıkarak son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Politikası Üzerine Tartışmalar

Bu verilerin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın kasım ayında faiz indirimini %86 ihtimalle gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik duruma bağlı olarak faiz oranlarının düşürülebileceğini ya da sabit tutulabileceğini ifade etti.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta ise, Delta Air Lines CEO'sunun başkanlık seçimleri öncesi seyahat talebindeki düşüşü işaret etmesi sonrasında şirketin hisseleri %1,06 değer kaybetti. Yarın açıklanacak büyük bankaların bilançoları da yatırımcıların gündeminde olacak.

Dolayısıyla, ekonomik veriler ve kurumsal gelişmeler, borsa üzerindeki belirsizlikleri artırarak yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fitch: Milton Kasırgası 50 Milyar Dolar Sigortalı Kayıplara Yol Açabilir
2
New York Borsasında Düşüş
3
O bankada hesabı olan keyfini sürsün! Hesaplara şartsız 1000 TL para iadesi yatırılacak
4
Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi, İtalya Fark Yarattı
5
SPK Başkanı Gönül, Halka Arz ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Konuştu
6
Macaristan ve Gazprom Arasında Doğal Gaz Tedariki İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı
7
Bakan Şimşek'ten İşsizlik ve Sanayi Üretimi Açıklamaları

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak