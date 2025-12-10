DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

ATO: Kamuda Yerli Üretim Hayati Önemde

ATO ve DMO iş birliğinde düzenlenen toplantıda Ali İhsan Güçlü, kamuda yerli üretimin özel sektör ve tedarik zinciri için hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:02
ATO: Kamuda Yerli Üretim Hayati Önemde

ATO: Kamuda Yerli Üretim Hayati Önemde

ATO ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) iş birliğinde ATO Meclis Salonu’nda ‘Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıda ATO üyelerine DMO'nun satın alma süreçleri, tedarikçi kayıt ve başvuru prosedürleri, elektronik ihale uygulamaları, ürün kabul kriterleri ile kamu alımlarına ilişkin güncel düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Bilişimden mobilyaya, akaryakıttan ilaç ve tıbbi cihaza kadar birçok sektörden firma temsilcileri toplantıya katıldı.

Güçlü'nün değerlendirmesi

"Kamuda ihtiyaçların yerli üretimle karşılanması, yalnızca kamu kurumları için değil; özel sektör ve tüm tedarik zinciri açısından hayati öneme sahip" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, toplantıda ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Üyelerimizin kamu kurumlarıyla daha güçlü bağlar kurması, daha etkin ve yakın çalışabilmesi, sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kamu alımları, bir satın alma süreci olmanın yanı sıra, sanayi politikalarının şekillenmesinde kritik rol oynayan, üreticiyi teşvik eden, Ar-Ge ve inovasyonu besleyen, ekonomik istikrarı destekleyen bir kalkınma aracı durumunda. Odamız üyesi çok sayıda nitelikli firma da bu alanlarda yüksek kaliteyle üretim ve hizmet sunuyor. Kamuda ihtiyaçların yerli üretimle karşılanması, yalnızca kamu kurumları için değil; özel sektör ve tüm tedarik zinciri açısından hayati öneme sahip. Bu süreci en verimli şekilde yönetmek ve kamu- özel sektör iş birliğini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Kamuda alım yapan kurumların tecrübeli üretici ve tedarikçilerle doğrudan, sürdürülebilir iş birlikleri kurması; yerli üretimin kamu eliyle daha güçlü desteklenmesine zemin hazırlayacaktır. Savunma sanayiinden yazılım ve bilişime, medikalden tekstile, mobilyadan makine ve kimyaya kadar pek çok sektörde Ankaralı firmalarımız küresel standartlarda üretim yapıyor ve dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor. Bu potansiyele sahip firmalarımızın kamu alımlarında daha güçlü şekilde yer alması, hem kamu ihtiyaçlarının hızlı ve kaliteli karşılanmasına hem de Ankara’nın üretim gücünün daha ileri taşınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

DMO'nun rolü ve şeffaflık vurgusu

Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri ise merkezi satın alma süreçlerinde şeffaflık ve verimlilik ilkelerinin önemine dikkat çekti. DMO Genel Müdürü Şinasi Candan, kurumun rolünü şöyle özetledi:

"Devlet Malzeme Ofisi, Cumhuriyetimizin kurumsal hafızasının önemli yapı taşlarından biri olarak kamu alımları ekosisteminde güven, şeffaflık ve verimlilik ilkeleriyle hareket etmeye devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada DMO, paydaşlarıyla birlikte değer üreten, kendini sürekli yenileyen ve örnek gösterilen bir merkezi satın alma kurumu haline gelmiştir" diye konuştu.

Toplantı, kamu ve özel sektör arasında güçlü iş birlikleri kurulmasının, yerli üretimin desteklenmesinin ve tedarik zincirinin güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ANKARA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ İHSAN GÜÇLÜ

ANKARA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ İHSAN GÜÇLÜ

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ İHSAN GÜÇLÜ, "KAMUDA İHTİYAÇLARIN YERLİ...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Belediyesi'nden genç çiftlere 'Mutluluk Paketi' desteği
2
Sivas Sanayi Zirvesi'nde Demirağ OSB vurgusu: Zeki Özdemir'den yatırım çağrısı
3
KUDAKA Desteğiyle Erzurum'da Deterjan Fabrikası Fizibilite Projesi Başlıyor
4
ATO: Kamuda Yerli Üretim Hayati Önemde
5
Türkiye’de Elektrikli Araç Dönüşümü Hızlandı: 308 bin 217 Araç, Şarj Soketleri %49 Arttı
6
TechXtile Challenge’da Finale Kalan Projeler Belirlendi
7
Garanti BBVA Mobil’de 'Kredi Koçum' ile Finansal Koçluk

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi