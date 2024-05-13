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O kişiler daha fazla doğalgaz ve elektrik faturası ödeyecek!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında sil baştan düzene geçildi. Artık herkes gelirine göre fatura ödeyecek. Peki kim ne kadar fatura ödeyecek? İşte konuyla ilgili detaylar…

Yayın Tarihi: 13.05.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 18:24
O kişiler daha fazla doğalgaz ve elektrik faturası ödeyecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın doğal gaz ve elektrik faturalarında yeni bir sistem uygulamayı planladığı iddia ediliyor. Hükümetin gelire göre faturalandırma sistemine geçiş için çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Gelire Göre Fatura Ödemede Detaylar Neler?

İsmi açıklanmayan bir bakanlık yetkilisi farklı gelir grupları için özelleştirilmiş doğalgaz ve elektrik tarifelerinin belirlenmesi üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bu yeni sistem gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artış göstereceğini öngörüyor.

O kişiler daha fazla doğalgaz ve elektrik faturası ödeyecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bir planın olduğu belirtildi. Bu planın daha düşük gelirli haneleri desteklemeyi amaçladığı ve gelir veya tüketim artışına bağlı olarak enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği vurgulandı.

Geçen yılki kritik seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetin destek sağlamak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye ayda 25 metreküpe kadar ücretsiz doğal gaz sağlama sözü verdiği hatırlatıldı.

Merkez Bankası analizine göre bu sözün süresi 1 Mayıs'ta sona erdi ve bu durumun aylık enflasyona %0,7 puanlık bir katkı sağlayabileceği belirtildi. Türkiye'nin enflasyon oranının Nisan ayında %70'e yaklaşarak bir yıldan uzun bir sürenin en hızlı seviyesine ulaştığı ifade edildi. Merkez Bankası'nın enflasyonun mayıs ayında zirveye çıkmasını ve daha sonra yıl sonunda %36'ya yavaşlamasını beklediği kaydedildi.

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