Anadolu Savunma, IDEF 2025'te Yeni Nesil Zırhlı Araçlarını Tanıttı

Anadolu Savunma, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) en yeni savunma çözümlerini sergilemeye devam ediyor. Şirket, zırhlı taktik tekerlekli aracı SEYİT 6x6 ve hafif taktik aracı Kia LTV ile dikkatleri üzerine çekti.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, bu araçların yüksek teknolojisiyle donatıldığını ve modern savaş koşullarına uygun olarak geliştirildiğini vurguladı. Ayrıca, bu yeni nesil araçların, askeri birliklerin operasyonel yeteneklerini artırmayı amaçladığını belirtti.

IDEF 2025'in önemli bir platform olduğunu dile getiren Arıkan, burada sergilenen ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konum elde etmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Fuarda yeni nesil savunma çözümlerini sergileyen Anadolu Grubu markası Anadolu Savunma, iki yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Fuarda yeni nesil savunma çözümlerini sergileyen Anadolu Grubu markası Anadolu Savunma, iki yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.