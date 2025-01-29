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Ankara Buluşmaları Toplantısı: Ekonomik Gelişim İçin İlk Adım Atıldı

ATO, Ankara'nın ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla 'Ankara Buluşmaları' toplantısının ilkini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:04
Ankara Buluşmaları Toplantısı: Ekonomik Gelişim İçin İlk Adım Atıldı

Kapitalin Nabzı: "Ankara Buluşmaları" Toplantısı Yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara'nın ekonomik gelişimini desteklemek ve gelecek vizyonu belirlemek amacıyla düzenlenen "Ankara Buluşmaları" toplantısının ilki, üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO'nun Duatepe Salonu'nda yapılan toplantıda, Ankara'da faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın sadece siyaset ve bürokrasinin merkezi değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleri, üretim kapasitesi ile önemli bir ticaret ve turizm şehri olduğunu vurguladı.

Başkent’in Potansiyeli ve Ekonomik Verileri

Baran, önemli verilerle Ankara'nın ekonomik potansiyelini ortaya koydu: Nüfusu 7 milyona yaklaşan Ankara, Türkiye genelindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 7'sine ev sahipliği yaparken, en büyük 500 sanayi kuruluşundan 45'i burada yer alıyor. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısından 60'ının merkezi Ankara'da bulunuyor. Şehir, 400 Organize Sanayi Bölgesi'nden 13'üne ve 105 teknoloji geliştirme bölgesinden 13'üne sahiptir.

ULAŞIM ve SORUNLAR

Baran, ayrıca Ankara'daki önemli sanayi firmalarına ve dış ticaret hacmine dikkat çekti. 14 milyar doları ihracat olmak üzere, yaklaşık 30 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi bulunduğunu belirtti. Karşılaşılan sorunlara da değinen Baran, esnasında havalimanına metro olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna vurgu yaptı. "Turizm sektörünün canlanması için direkt uçuşların artması gerekiyor," dedi.

Serbest Bölge İhtiyacı

Baran, Türkiye'nin 21. serbest bölgesinin de Ankara'da kurulabileceğini ifade ederek, bu durumun başkent için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca, şehirdeki konaklama tesisleri ve otellerin artışı üzerine değerlendirmelerde bulundu. "Ankara için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz," diyen Baran, şehrin uluslararası arenada daha fazla tanınmasını hedefledi.

Baran'ın konuşmasının ardından ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile üniversite rektör ve rektör yardımcıları, toplantının konularına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

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