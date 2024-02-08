Ankara’da 20 dönüm tarla 1 TL açılış fiyatıyla satışa çıkartıldı! 20 dönüm tarla sahibi olmak isteyenler için son saatler

Ankara Bala Ergin Mahallesi’nde 20 dönüm tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlar tapu.com üzerinden istediklerine erişebilecekler. İhale bitimine son 1 saat kalmış olan açık arttırmada açılış fiyatı 1 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 1 TL açılış fiyatını vererek 20.255 metre karelik tarlaya sahip olabilecekler. Ankara’da işletecek olduğunuz bir tarlaya sahip olmak istiyorsanız, kesinlikle Tapu.com üzerinden satışa çıkartılmış olan 20.255 metre karelik arsaya göz atmalısınız.



20.255 METRE KARELİK ARSA 1 TL’DEN SATIŞA ÇIKARTILDI

Ankara’da arsa tarla sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber bu sefer tapu.com üzerinden duyuruldu. Şirketten satışa çıkartılmış olan 20 dönümlük tarlanın açılış fiyatı 1 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 1 saat kalmış olan açık arttırmaya katılım sağlayarak Ankara Bala Ergin Mahallesi’nde 20 dönüm tarlanın sahibi olabilecekler. Eğer sizlerde kaçırılmayacak bir tarla fırsatı arıyorsanız, muhakkak tapu.com üzerinden açık artırmanın devam ettiği Ankara Bala Ergin Mahallesi’nde 20 dönüm tarla ihalesine katılım sağlayabilirsiniz.





10.000 TL HİZMET BEDELİ PEŞİN OLARAK ALINACAK

Ankara’da satışa çıkartılmış olan 20 dönüm tarla için hizmet bedeli 10.000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar açık artırma bitiminde 20 dönümlük tarlayı satın aldıkları noktada, hizmet bedeli olarak peşin 10.000 TL ödemek durumundalar. Açık artırmanın bitişi ise bugün 17:00 olarak belirlendi. Sizler de tapu.com üzerinden ilana tıklayabilir ve açık artırmayı ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz.