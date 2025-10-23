Ankara'da Blokzincir ve Siber Güvenlik Çalıştayı: IEEE Uzmanları Çözümler Arıyor

Ankara'da Blokzincir ve Siber Güvenlik Çalıştayı

Blokzincir teknolojisinin siber güvenlik risklerine yönelik olası çözümler, Ankara'da düzenlenen çalıştayda ele alındı. Etkinlik, 18'inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı bünyesinde, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Blokzincir Türkiye Çalışma Grubu tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmaları ve Vurgu

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, derneğin çeşitli disiplinlerde etkinlikler yürüttüğünü belirterek dijital ekosistemde bilgi güvenliğinin önemine dikkat çekti. Alkan konuşmasında şu değerlendirmeyi paylaştı: “Dünyada 8,2 milyar insan var, neredeyse 7 milyarı internette. 50 milyardan fazla cihaz var yani 60 milyar insan ve nesnenin bu ortamda olduğu düşündüğümüzde, böyle bir ağda siber güvenlik konusu son derece önem arz ediyor. Biz de Bilgi Güvenliği Derneği olarak bütün bu alanlarda katkı vermeye, destek olmaya çalışıyoruz.”

IEEE Türkiye Başkanı Nizamettin Aydın, etkinliğin blokzincir konusunda farkındalık yaratma amacı taşıdığını belirtti ve IEEE'nin blokzincir alanında yürüttüğü çalışmalara değindi. Aydın, “Blokzincir yeni bir konu. Bazı standartlar geliştirilmiş ancak geliştirilmekte olan bir sürü standart var.” diye konuştu.

IEEE Blokzincir Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Şeref Sağıroğlu ise blokzincirin benimsenmesi, anlaşılması ve topluluğa aktarılmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları aktardı. Sağıroğlu, uygulamaya dönük çalışmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Blokzincirin her an daha fazla hayatımıza gireceğini biliyoruz. Yapay zekanın bize sunduğu müthiş fırsatların yanında tehditlerinin de olduğunu biliyoruz. İşte blokzincir bize yeni çözüm bakış açıları sunan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bunu destekliyoruz.”

Sunumlar: Yapay Zeka, Veri Egemenliği ve Yasal Uyum

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri ve uzmanlar bir araya gelerek blokzincirin yapay zeka, siber güvenlik, veri egemenliği ve yasal uyum gibi çok boyutlu alanlardaki etkilerini ve çözüm önerilerini sundular. Katılımcılar teknik sunumlar ve panel tartışmalarıyla blokzincirin pratik uygulamaları ve güvenlik yaklaşımlarını masaya yatırdı.

Etkinlik, blokzincir teknolojisinin getirdiği fırsat ve tehditleri değerlendirirken, standartlaşma ve uygulamaya geçiş süreçlerinin hızlandırılmasının önemini öne çıkardı.

