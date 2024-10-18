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Ankara'da Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Yönetim Paneli

Ankara'da su yönetimi ve iklim değişikliği konulu panelde teknolojik çözümler ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:30
Ankara'da Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Yönetim Paneli

Ankara'da Su Kaynakları ve İklim Değişikliği Paneli

Türkiye'nin su kaynakları üzerine tartışmalar, 'Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi' çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirilen bir panelde masaya yatırıldı.

Panelin Detayları

Dünya gazetesinin ev sahipliğindeki etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlendi. Panelin başlığı ise 'İklim Değişikliğine Karşı Suyun Verimli Kullanımı, Su Kıtlığı ve Türkiye'nin Su Kaynaklarının Geleceği' oldu.

Uzmanların Görüşleri

Panele moderatörlük yapan Anadolu Ajansı tarım muhabiri Mustafa Çalkaya, katılımcılara çeşitli konuları sordu. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, "81 ilde su kurulları toplantılarımızı tamamlayarak suyun nasıl kullanılacağını tartıştık. En büyük sorunların başında tarımda suyun düzensiz kullanımı ve su kirliliği geliyor," dedi.

Sever, ayrıca her sektöre suyun verimli kullanımı için bilgilendirmeler yapılacağını belirterek, "152 farklı doküman hazırladık ve tanıtımlarını gerçekleştirdik," ifadesini kullandı.

Bölgesel Üretim ve Sorunlar

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ise, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'daki mısır ve buğday üretim alanındaki çiftçilerin sayısını vurgulayarak, "Bölgede 100 binden fazla çiftçimiz bulunmakta ve yaklaşık 30 bini elektrik enerjisiyle sulama yapıyor. Vahşi sulama gibi olumsuz durumlarla da karşı karşıyayız. Bu problemlerin önüne geçmek için projeler gerçekleştiriyoruz," diye konuştu.

Arvas, teknolojinin sulamada kullanılması durumunda çiftçilerin maliyetlerde %40-60 kârlı olacağını da vurguladı.

Diğer Paneller

Zirve kapsamında ayrıca 'Tarımsal Üretim Planlaması, İklim Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik' ve 'Sürdürülebilir Tarım İçin Devlet Teşvikleri Politika Yönetimi' başlıkları altında başka paneller düzenlendi.

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