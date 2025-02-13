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Ankara'daki Taşınmazların Özelleştirme Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilerek en yüksek teklifler belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:22
Ankara'daki Taşınmazların Özelleştirme Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı

Ankara'daki Taşınmazların Nihai Pazarlık Görüşmeleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmeleri sonucu, Ankara'nın bazı taşınmazlarının geleceği belirlendi. Özelleştirme programı kapsamında yer alan taşınmazlar, yatırımcıların ilgisini çekti.

En Yüksek Teklifler ve Şirketler

ÖİB'den yapılan resmi açıklamaya göre, Çankaya ilçesi, Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 2 bin 113,43 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 116 milyon 61 bin 61 lira ile SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahallede yer alan 2 bin 312,99 metrekare yüzölçümlü taşınmazda ise en yüksek teklif yine SRL İnşaat şirketinden geldi; teklif tutarı 120 milyon 61 bin 61 lira olarak belirlendi.

ÖİB'nin açıkladığı verilere göre, 2 bin 617,86 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinde ise en yüksek teklif 364 milyon lira ile Emre Gökdemir İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden sunuldu.

Bu gelişmeler, Ankara'nın gayrimenkul piyasasında hareketliliği artıracağı öngörülmektedir.

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