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Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayanlar hayret edecek! Sonunda bu seviyeyi de gördü

Türkiye'de Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ne dayanarak yapılan bir inceleme, konut ve dükkan fiyatlarında yüzde binin üzerinde artış gösterdiğini ortaya koydu. İzmir'deki konutlar en yüksek kazancı sağladı...

Yayın Tarihi: 01.03.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 18:41
Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayanlar hayret edecek! Sonunda bu seviyeyi de gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından oluşturulan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) üzerinden yapılan bir analiz, konut ve dükkan fiyatlarında dikkat çekici bir artışın yaşandığını gösteriyor. 2015 yılından bu yana verilerin yayımlanmasıyla birlikte ortaya çıkan bu değerlendirmeye göre, İzmir'deki konutlar en yüksek kazancı sağlamış durumda.

İzmir'de konut yatırımı yapanlar, son 8 yılda yüzde 1455 oranında bir değer artışı elde etti. Örneğin, 100 bin lira değerinde bir konut alan bir kişi, mal varlığını 1 milyon 555 bin TL'ye ulaştırdı. Bu etkileyici artış, bölgedeki gayrimenkul piyasasının ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor.

Genel olarak Türkiye'de konut fiyatları, dükkan fiyatlarına kıyasla daha yüksek getiri sağladı. Konut fiyat endeksindeki artış yüzde 1277 iken, dükkan fiyat endeksindeki artış yüzde 1110 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, konut yatırımlarının genel olarak daha karlı olduğunu gösteriyor.

gayrımenkul

İstanbul'da ise dükkan fiyatları dikkat çekici bir şekilde arttı. Dükkan fiyatlarındaki değişim, konut fiyatlarındaki artışı hafifçe geçerek yüzde 1053 seviyesine ulaştı. Bu durum, İstanbul'un ticari gayrimenkul piyasasındaki dinamizmi ve potansiyeli yansıtıyor.

Ankara'da konut yatırımları da dikkat çekici bir kazanç sağladı. Konut fiyat endeksi, 8 yılda yüzde 1288 artarken, dükkan fiyat endeksindeki artış yüzde 1035 seviyesine ulaştı. Bu, Ankara'nın hem konut hem de ticari gayrimenkul piyasasının sağlamlığını gösteriyor.

Türkiye genelinde ise Ankara'da dükkan fiyat endeksi ve İstanbul'da konut fiyat endeksi, diğer bölgelere kıyasla en düşük artışı kaydediyor. Bu durum, bu iki büyük şehirde gayrimenkul piyasasının belirli bir seviyede dengelendiğini ve kazançların daha sınırlı olduğunu gösteriyor.

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