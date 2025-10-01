Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu: Delice-Çorum’ta Kazılarda %30 İlerleme

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu projedeki son durumu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabındaki çalışmalarda önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında projenin 293 kilometre olduğunu ve bu güzergâhın 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabının, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirildiğini belirtti. Projenin tamamlandığında Çorum'a ilk kez demir yolu bağlantısı sağlanacağına dikkat çekti.

Temeli 14 Haziran'da atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, sahadaki insan ve makine gücüne vurgu yaptı: 2 bin 500'e yakın personel ve yaklaşık 1000 iş makinesi görev yapıyor.

Uraloğlu, saha faaliyetlerine ilişkin olarak şunları kaydetti: 32 yarma imalatı, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini ve Delice-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladıklarını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini ve lojistik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, zaman tasarruflarına ilişkin şu rakamları paylaştı: Ankara-Çorum ulaşım süresi 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara-Samsun ulaşım süresi ise 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek.

Hattın taşıma kapasitesine ilişkin bilgiler de verdi: tamamlandığında yılda 14 milyon ton yük ve 12 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacağı bildirildi.

Uraloğlu projeyle ilgili stratejik değerlendirmesinde, hattın yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurguladı: Bu projeyle Samsun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlıyoruz, Karadeniz'in uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonunun güçleneceğini söyledi.

Uraloğlu, ileride hayata geçirilmesi planlanan Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Sarp demir yolu hattı ile birleştiğinde hattın Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarını birbirine bağlayan stratejik bir lojistik hat oluşturacağını belirterek, projenin bölgesel kalkınmaya ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayacağını kaydetti.