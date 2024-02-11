Ankaralılara büyük şok! Bugünden itibaren okkalı zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Ankara'da servis ücreti fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı. Yıllık en kısa mesafe 11.960 lira, en uzun mesafe ise 17.720 lira oldu.

Ankaralılara büyük şok! Bugünden itibaren okkalı zam geldi: İşte yeni fiyatlar
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Ankara'da servis ücreti fiyatlarına yeni zam geldi. Hizmet ücretleri Şubat ayından itibaren yüzde 15 arttı.

Fiyat artışının ardından en kısa mesafenin yıllık 11 bin 960 liraya, en uzun mesafenin ise 17 bin 720 liraya çıkarılmış oldu.

Ankara'da servis ücreti fiyatlarına yüzde 15 oranında zam

SİMİT ZAMMI GERİ ALINMIŞTI

Son dönemde Ankara'da simit fiyatları arttı. Simit fiyatının 27 Ocak'tan itibaren 10 liradan 15 liraya çıkacağı açıklandı. Reaksiyonun ardından artışlar geri çekildi.

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