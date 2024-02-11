Ankaralılara büyük şok! Bugünden itibaren okkalı zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Ankara'da servis ücreti fiyatlarına yeni zam geldi. Hizmet ücretleri Şubat ayından itibaren yüzde 15 arttı.

Fiyat artışının ardından en kısa mesafenin yıllık 11 bin 960 liraya, en uzun mesafenin ise 17 bin 720 liraya çıkarılmış oldu.





SİMİT ZAMMI GERİ ALINMIŞTI

Son dönemde Ankara'da simit fiyatları arttı. Simit fiyatının 27 Ocak'tan itibaren 10 liradan 15 liraya çıkacağı açıklandı. Reaksiyonun ardından artışlar geri çekildi.