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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş: 2.1 milyar dolarlık gerileme

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, rezervlerde 2 milyar 162 milyon dolarlık bir gerileme kaydedildi. Böylece toplam rezerv 126 milyar 284 milyon dolara düştü.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:26
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş: 2.1 milyar dolarlık gerileme

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), rezervlere dair istatistikleri paylaştı. Merkez Bankası, 19 Nisan’dan itibaren brüt döviz rezervlerinin 2 milyar 989 milyon dolar azaldığını ve 67 milyar 11 milyon dolara gerilemiş olduğunu açıkladı. Diğer yandan aynı haftada altın rezervleri 827 milyon dolarlık bir artış gösterdi. Böylece altın rezervleri 59 milyar 273 milyon dolara yükseldi.

Açıklanan verilere göre toplam rezervlerde, 19 Nisan haftasında 2 milyar 162 milyon dolarlık bir düşüş yaşandı. Toplam rezerv miktarı ise 126 milyar 284 milyona geriledi.

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